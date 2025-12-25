पुणे

Pune Crime : कोंढव्यात अवैध दारू विक्रेत्याच्या घरात सापडली एक कोटींची रोकड

कोंढवा परिसरात अवैध दारूविक्रीवर पोलिसांनी धडक कारवाई करत मोठ्या प्रमाणावर दारूसाठा आणि रोख रक्कम जप्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कोंढवा परिसरात अवैध दारूविक्रीवर पोलिसांनी धडक कारवाई करत मोठ्या प्रमाणावर दारूसाठा आणि रोख रक्कम जप्त केली. त्यानंतर घराची झडती घेतली असता चक्क एक कोटींहून अधिक रोकड पोलिसांना आढळून आली. पोलिसांनी रोकड जप्त केली असून, तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

