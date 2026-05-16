शेलारवाडीत महावितरणच्या ट्रान्सफॉर्मरमधील तांब्याची चोरी;

आंधळगाव, ता. १६ : वडगाव रासाई (ता. शिरूर) हद्दीतील शेलारवाडी येथे महावितरण कंपनीच्या ट्रान्सफॉर्मरमधील तांब्याच्या तारा चोरी करून तसेच ऑइल सांडून नुकसान केल्याची घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी अज्ञात चोरट्याविरुद्ध मांडवगण फराटा पोलिस दूरक्षेत्रात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत उमेश शिवाजी थोरवे (वय ३१, रा. वडगाव रासाई) यांनी फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी उमेश थोरवे हे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या वडगाव रासाई शाखेत वायरमन म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात शेलारवाडी परिसरातील डीपी व ट्रान्सफॉर्मरची देखभाल येते. गुरुवारी (ता. १४) दुपारी शेलारवाडी येथील डीपीची किरकोळ दुरुस्ती करून थोरवे कार्यालयात परतले होते. त्यानंतर शनिवारी (ता. १६) सकाळी शेतकरी भानुदास शेलार व संजय शेलार यांनी फोन करून ‘मुग नंबर १’ हा ट्रान्सफॉर्मर पोलवरून खाली पडल्याची माहिती दिली.
घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता शेलारवाडी येथील १००/२२ केव्हीए क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर खाली पडलेल्या अवस्थेत दिसून आला. ट्रान्सफॉर्मरमधील ऑइल सांडलेले होते, तसेच त्यातील अंदाजे ८० किलो वजनाच्या तांब्याच्या कॉइल चोरीस गेल्याचे निदर्शनास आले. चोरट्यांनी ट्रान्सफॉर्मर पोलवरून खाली पाडून त्याचे नुकसान करीत तांब्याच्या तारा चोरून नेल्याने महावितरण कंपनीचे सुमारे ४८ हजार रुपयांचे नुकसान केल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस हवालदार शिंदे करत आहेत.

