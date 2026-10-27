सोळा वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार;
२५ वर्षाच्या संशयितास अटक
सोलापूर, ता. २७ : दुकानात मिक्सर दुरुस्त करायला घेऊन गेल्यावर दुकानदाराने घरात नेऊन इच्छेविरूद्ध अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पीडितेच्या फिर्यादीवरून अंकुश परमात्मा आनंदकर (वय २५, रा. दिक्षित नगर, ताई चौक) याच्याविरूद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी संशयितास अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला बुधवारपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.
२४ जुलै रोजी दुपारी तीनच्या सुमारास दिक्षित नगरातील अंकुश आनंदकर याच्या दुकानात १६ वर्षीय पीडिता मिक्सर दुरुस्तीसाठी गेली होती. घरी केाणी नसल्याची संधी साधून त्याने तिला घरात नेले. त्यानंतर इच्छेविरूद्ध पीडितेवर अत्याचार केला. १५ दिवसांनी पुन्हा त्याने घरी कोणी नसताना मला बोलावून पुन्हा इच्छेविरूद्ध अत्याचार केले, असेही फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी पीडितेने २५ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांनी लगेच संशयितास अटक केली असून पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. अटकेतील संशयितास बुधवारी (ता. २८) पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
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