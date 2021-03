खर्चासाठी पाचशे रुपये न दिल्याच्या रागातुन विश्रांतवाडीमध्ये दुकानदारावर कोयत्याने वार, एकास अटक

पुणे - खर्चासाठी पाचशे रूपये न दिल्याच्या रागातुन तरुणाने एका दुकानदारावर कोयत्याने वार केले. ही घटना रविवारी दुपारी एक वाजता विश्रांतवाडी येथे घडली. याप्रकरणी एकाला पोलिसांनी अटक केली. विनोद उत्तम पवार (वय 35, रा.रामगड वस्ती, कळसगाव, विश्रांतवाडी) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. संजय लक्ष्मण गोयल (वय 28, महालक्ष्मी विहर सोसायटी विश्रांतवाडी ) असे गंभीर जखमी झालेल्या दुकानदाराचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी संजय गोयल यांचे विश्रांतवाडीतील कळसमध्ये शांती हार्डवेअर ऍण्ड इलेक्‍ट्रॉनिक नावाचे दुकान आहे. तर आरोपी विनोद इमारतींना रंग देण्याचे कामे करतो. विनोद हा नेहमीप्रमाणे फिर्यादी संजय गोयल यांच्या दुकानात पेंटिंगचे साहित्य घेण्यासाठी जात होता. त्यामुळे त्यांच्यात ओळख झाली होती. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दरम्यान, रविवारी दुपारी एक वाजता विनोद हा फिर्यादी संजय यांच्या दुकानात गेला. त्याने फिर्यादी संजय यांच्याकडे 500 रुपये मागितले. मात्र, धंदा न झाल्याने संजय यांनी त्याला पैसे देण्यास नकार दिला. त्याचा राग आल्याने "थांब तुझा जीवच घेतो,' अशी धमकी देत विनोद तेथून निघून गेला. त्यानंतर काही वेळातच तो हातात कोयता घेऊन परत आला. पैसे न दिल्याच्या रागातून त्याने संजय यांच्या मानेवर कोयत्याने वार केले. त्यानंतर तो तेथून पसार झाला. दरम्यान, या हल्ल्यात फिर्यादी संजय गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. Edited By - Prashant Patil

Web Title: Shopkeeper stabbed Vishrantwadi for not paying Rs 500 expenses one arrested Crime