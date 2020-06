भोरमधील दुकानांबाबत प्रशासनाने घेतलाय महत्त्वाचा निर्णय

भोर (पुणे) : भोर शहरात १७ जूनला कोरोना पॉझिटीव्ह आढळलेल्या दोन्ही रुग्णांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे भोर शहर व तालुका कोरोनामुक्त झाला आहे. त्यामुळे शनिवारपासून (ता. २७) भोर शहरातील सर्व दुकाने सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ या कालावधीत अटी व शर्तींच्या आधारे उघडली जाणार असल्याचे मुख्याधिकारी विजयकुमार थोरात यांनी सांगितले. कोरोनाच्या धास्तीमुळे पुण्याबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण वाढले याबाबत शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, तहसीलदार अजित पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार आणि नगरपालिका प्रशासनाने व्यापारी व इतर व्यावसायिकांशी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्याधिकाऱ्यांना माहिती दिली. शहरातील सर्व रस्ते व मुख्य बाजारपेठ मार्च महिन्यात लॉकडाउन झाल्यापासून बंद करण्यात आली होती. परंतु, आता शहर व तालुका कोरोनामुक्त झाल्याने शनिवारपासून शहरातील सर्व व्यवहार सुरु होणार आहेत. सर्व दुकानदारांना व व्यावसायिकांनी सोशल डिस्टंन्सिंगचे पालन करणे आवश्यक असून, दुकानात येणा-या ग्राहकांसाठी सॅनिटायझरची आणि हात धुण्याची सोय करावी लागणार आहे. दुकानांमध्ये गर्दी झाल्यास नगरपालिका प्रशासनाकडून संबंधीत दुकान सील करण्यात येणार आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा याशिवाय मास्कशिवाय शहरात कोणालाही फिरता येणार नाही. मास्क न वापरणा-या व्यक्तींना आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणा-यांना ५०० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. यासाठी नगरपालिका प्रशासनाचे एक पथक कार्यरत राहणार आहे. शहरातील सर्व व्यवहार सुरळीतपणे सुरु होणार असले, तरीही नागरिकांनी व दुकानदारांनी स्वयंशिस्त पाळून कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही नगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

