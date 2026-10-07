Pune News : आम्ही अधिकारी होण्याचे स्वप्न बघायचे नाही का?; महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांचा सवाल, दोन केंद्रावरील परीक्षा रद्द

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - ‘गावाकडे दुष्काळ आहे. आई-वडील शेतात मजुरी करतात. इकडे येण्यासाठी पैसे नसतानाही जुळवाजुळव करून परीक्षा देण्यासाठी पुण्यात आले. पाच तास परीक्षा केंद्रावर थांबलो; मात्र शेवटी परीक्षा रद्द झाली. आता पुन्हा परीक्षा घेतली तर आम्ही पुन्हा इथे कसे येणार?’ असा सवाल करत बीड जिल्ह्यातून आलेल्या महाज्योतीच्या एका विद्यार्थिनीला अश्रू अनावर झाले. ‘आम्ही शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी अधिकारी होण्याचे स्वप्नही बघायचे नाही का?’ असा संतप्त सवालही तिने उपस्थित केला..‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (महाज्योती) आणि ‘वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (वनार्टी) यांच्यातर्फे एमपीएससीच्या संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ परीक्षापूर्व प्रशिक्षणासाठी बुधवारी (ता. ७) संगणक आधारित चाळणी परीक्षा घेण्यात आली. राज्यातील ६४ केंद्रांवर ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती.मात्र, पुण्यातील आंबेगाव येथील ‘सनब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल’ आणि नांदेड येथील ‘मराठवाडा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र’ येथे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने परीक्षा रद्द करण्यात आली. तांत्रिक अडचणीमुळे परीक्षा देता न आलेल्या विद्यार्थ्यांची चाळणी परीक्षा पुन्हा घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांना सुधारित प्रवेशपत्र ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘सनब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे परीक्षेदरम्यान एका संगणकावर आणि एका खुर्चीवर तीन-तीन मुली बसून चर्चा करत परीक्षा सोडवत होत्या. विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल व बॅगा असूनही कोणतीही तपासणी करण्यात आली नाही. काही जण मोबाईलमध्ये प्रश्नांचे छायाचित्रण आणि ध्वनिमुद्रण करीत होते. गणिताच्या प्रश्नांसाठी वापरलेली रफ पानेही जमिनीवर पडलेली होती. त्यामुळे केवळ दोन केंद्रांवरील परीक्षा रद्द न करता संपूर्ण परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा घेण्यात यावी.’.दोन्ही केंद्रांवरील परीक्षा रद्दपुण्याबरोबरच नांदेड येथील ‘मराठवाडा ऑनलाइन परीक्षा केंद्रावर’ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे या केंद्रावरील विद्यार्थ्यांनाही नियोजित वेळेत परीक्षा देता आली नाही. या प्रकारानंतर महाज्योती आणि वनार्टीतर्फे संयुक्त परिपत्रक काढण्यात आले. त्यानुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या एमपीएससी संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ परीक्षापूर्व प्रशिक्षणासाठी बुधवारी आयोजित करण्यात आलेली चाळणी परीक्षा पुणे आणि नांदेड येथील संबंधित दोन केंद्रांवर रद्द करण्यात आली आहे..‘राज्यभरातील ६४ परीक्षा केंद्रांपैकी दोन केंद्रांवर परीक्षा घेताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी या दोन्ही केंद्रांवरील आजची परीक्षा तात्पुरती रद्द करण्यात आली आहे. या केंद्रांवरील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची नवीन तारीख आणि सुधारित वेळापत्रक लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल. पुढील दोन दिवसांत ही परीक्षा पुन्हा सुरळीतपणे घेण्यात येईल.’- मिलिंद नारिंगे, व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाज्योती.फेरपरीक्षेचे वेळापत्रकपरीक्षा केंद्र - परीक्षेची तारीख - वेळनोव्हा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, पुणे - १० ऑक्टोबर - सकाळी ९ ते ११जे. पी. ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, पुणे - १० ऑक्टोबर - दुपारी १२ ते २ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ, नांदेड - १० ऑक्टोबर - दुपारी ३ ते ५अंजंगिरी संगणक आधारित परीक्षा केंद्र, नांदेड - १० ऑक्टोबर - दुपारी ३ ते ५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.