पुणे

Pune News : आम्ही अधिकारी होण्याचे स्वप्न बघायचे नाही का?; महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांचा सवाल, दोन केंद्रावरील परीक्षा रद्द

‘गावाकडे दुष्काळ आहे. आई-वडील शेतात मजुरी करतात. इकडे येण्यासाठी पैसे नसतानाही जुळवाजुळव करून परीक्षा देण्यासाठी पुण्यात आले. पाच तास परीक्षा केंद्रावर थांबलो; मात्र शेवटी परीक्षा रद्द झाली.
mahajyoti

mahajyoti

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रज्वल रामटेके

पुणे - ‘गावाकडे दुष्काळ आहे. आई-वडील शेतात मजुरी करतात. इकडे येण्यासाठी पैसे नसतानाही जुळवाजुळव करून परीक्षा देण्यासाठी पुण्यात आले. पाच तास परीक्षा केंद्रावर थांबलो; मात्र शेवटी परीक्षा रद्द झाली. आता पुन्हा परीक्षा घेतली तर आम्ही पुन्हा इथे कसे येणार?’ असा सवाल करत बीड जिल्ह्यातून आलेल्या महाज्योतीच्या एका विद्यार्थिनीला अश्रू अनावर झाले. ‘आम्ही शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी अधिकारी होण्याचे स्वप्नही बघायचे नाही का?’ असा संतप्त सवालही तिने उपस्थित केला.

Loading content, please wait...
exam
education
student
Officer
Dream
Marathi News Esakal
www.esakal.com