Pune News : समस्यांकडे कानाडोळा करणाऱ्या अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस

पुणे - पुणे शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक अभियंत्याने रोज त्यांच्या हद्दीत फिरून निरीक्षणे नोंदवून कामे करून घेण्याचे आदेश दिले होते. पण ढोले पाटील रस्ता आणि विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयातील पाच कनिष्ठ अभियंत्यांनी या कामाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने अभियंत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. .पुणे शहरात रस्त्यांवरील खड्डे, तुटलेली चेंबरची झाकणे, पदपथाची दुरावस्था, अतिक्रमणे याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अनेक तक्रारी अधिकाऱ्यांकडे येत आहेत. तरीही या समस्या सोडविल्या जात नसल्याने महापालिकेची प्रतिमा मलीन होत आहे. तसेच शहराच्या अस्वच्छतेत व विद्रूपीकरणात भर पडत आहे..शहरातील नागरी समस्यांची वेळेत दखल घेतली जावी आणि प्रलंबित कामे मार्गी लागावीत, यासाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दीड महिन्यापूर्वी कनिष्ठ अभियंत्यांना दररोज सकाळच्या सत्रात दोन तास आपापल्या कार्यक्षेत्राची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. रस्त्यांवरील त्रुटी आणि प्रलंबित कामांची नोंद करून त्याची माहिती सहायक आयुक्तांमार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक करण्यात आले होते..या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र गुगल शीट तयार करण्यात आली होती. अतिरिक्त आयुक्त नायर यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामांचा आढावा घेतला असता, संबंधित पाच अभियंत्यांनी दीड महिन्यात केवळ तीन ते चार वेळाच पाहणी केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांनी दिलेल्या खुलाशानंतर पुढील कारवाई केली जात आहे, असे नायर यांनी सांगितले..१८४० समस्याशहरातील कनिष्ठ अभियंत्यांनी पाहणी केल्यानंतर त्यांची निरीक्षणे गुगल शीटमध्ये नोंदविली आहेत. त्यामध्ये एक हजार ८४० समस्या आणि प्रलंबित कामांची नोंद झालेली आहे. त्यावरून नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दलचा आलेखच यातून मांडला गेला आहे. आता या समस्या व प्रलंबित कामे कनिष्ठ अभियंत्यांना मार्गी लावावी लागणार आहेत. दरम्यान, गेले महिनाभर विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने निविदा काढल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध झालेला नाही. नोव्हेंबर महिन्यापासून या कामांना गती येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.