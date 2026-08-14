Pune News : जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कारणे दाखवा नोटीस

पुणे - नागरी आरोग्य संस्था आणि आरोग्य सेवांच्या कामकाजाच्या आढावा बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शहरी आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शहरी आरोग्य आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. सुनी भोकरे यांनी ही नोटीस बजावली आहे. .राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान तसेच राज्य योजनांच्या माध्यमातून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि कटक मंडळांच्या स्तरावर विविध नागरी आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यात येतात. यामध्ये नागरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नागरी समुदाय आरोग्य केंद्रे, पॉलिक्लिनिक्स तसेच ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे..या पार्श्वभूमीवर पुणे परिमंडळातील जिल्हा व महानगरपालिका स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक २७ जुलै रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, डॉ. हंकारे आणि डॉ. देवमाने हे बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याचे नोटिशीत नमूद आहे. तसेच त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत पूर्वकल्पनाही देण्यात आली नसल्याचे विभागाने म्हटले आहे. नागरी आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी परिणामकारक, गुणात्मक आणि समाधानकारक नसल्याचेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे..प्रशासकीय कारवाईचा इशाराबैठकीला अनुपस्थित राहणे आणि आरोग्य सेवांशी संबंधित कामकाज असमाधानकारक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय कामकाजात आवश्यक सचोटी व कर्तव्यपरायणता राखली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. सात दिवसांच्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास उपलब्ध अभिलेख व तपशिलांच्या आधारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.