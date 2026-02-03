मलवडीत श्री बोलाई देवीची यात्रा उत्साहात साजरी
मलवडीत श्री बोलाई देवीची यात्रा उत्साहात
दहिवडी, ता. ३ : ‘बोलाई मातेच्या नावानं चांगभलं’, ‘आई राधा उदे उदे’च्या जयघोषात माण तालुक्यातील मलवडी येथील श्री बोलाई देवीची यात्रा उत्साहात साजरी झाली.
रविवारी एक फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सहा वाजता श्री बोलाई देवीची काठी व पालखी गावातून मंदिराकडे नेण्यात आली. सोमवारी दोन फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेआठच्या सुमारास देवीची आरती करण्यात आली. त्यानंतर सनी चौघड्यांच्या निनादात व ढोल ताशांच्या गजरात व भाविकांच्या उपस्थितीत देवीचा छबिना काढण्यात आला. तरुणांनी काठी वाचविण्याचा आनंद लुटला. यावेळी भाविकांनी मनोभावे पालखीचे दर्शन घेतले. छबिना संपल्यानंतर मंदिरावर फटाक्यांची नेत्रदीपक व जोरदार आतषबाजी करण्यात आली. त्यानंतर महाप्रसादाचा कार्यक्रम झाला. रात्री कोल्हापूर येथील आॅर्केस्ट्राचा करमणुकीचा कार्यक्रम झाला.
मंगळवारी तीन फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सहा वाजता श्री बोलाई देवीच्या पालखीची गावातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. यात भाविक भक्तगण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यात्रेत चाकरमान्यांची उपस्थिती लक्षणीय होती. श्री समर्थ बोलाई माता मंडळ व ग्रामस्थांनी यात्रेचे नेटके नियोजन केले होते.
...........
07242
मलवडी : श्री बोलाई मातेच्या मंदिरावर करण्यात आलेली आकर्षक विद्युतरोषणाई. (रूपेश कदम : सकाळ छायाचित्रसेवा)
..... पूर्ण.....
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.