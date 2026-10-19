Shri Chhatrapati Cooperative Sugar Factory : छत्रपतीचा उसाचा पहिला हप्ता ३५०१ रुपये प्रतिटन; फोडली ऊस दराची कोंडी, कामगारांना मिळणार १५ टक्के बोनस

वालचंदनगर - भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामातील उसाचा पहिला हप्ता ३५०१ रुपये प्रतिटन एकरकमी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, उपाध्यक्ष शिवाजी निंबाळकर व संचालक मंडळाने दिली..श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची बैठक आज सोमवार (ता. १९) रोजी पार पडली. बैठकीमध्ये संचालक मंडळाने चालू वर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये गाळप झालेल्या उसाचा पहिला हप्ता ३५०१ रुपये प्रतिटन देण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, उपाध्यक्ष शिवाजी निंबाळकर व संचालक मंडळाने सांगितले की, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार व कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री छत्रपती कारखान्याचे संचालक मंडळ पारदर्शक कारभार करीत असते..कारखान्याला अडचणीमधून बाहेर काढण्यासाठी सभासदांनी चालू गळीत हंगामामध्ये सर्व ऊस आपल्या कारखान्याने देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. यावेळी कारखान्याचे संचालक कैलास गावडे, अॅड. शरद जामदार, रामचंद्र निंबाळकर, पृथ्वीराज घोलप, गणपतराव कदम, प्रशांत दराडे, अजित नरुटे, विठ्ठलराव शिंगाडे, अनिल काटे, बाळासाहेब कोळेकर, निलेश टिळेकर, संतोष मासाळ, माधुरी राजपुरे, सुचिता सपकळ, सतिश देवकाते, अशोक पाटील, मंथन कांबळे, डॉ. योगेश पाटील, तानाजी शिंदे, हणमंत घोळवे, सत्यवान चव्हाण, कार्यकारी संचालक अशोक जाधव उपस्थित होते..सभासदांनी सर्व आपल्या छत्रपतीला द्यावा...यावेळी संचालक मंडळाने सांगितले की, चालू गळीत हंगामामध्ये १२ लाख मेट्रीक गाळपाचे उद्ष्ठि गाठण्यासाठी सर्वांनी सभासद व परीसरातील शेतकऱ्यांनी आपला सर्व छत्रपती कारखान्याला द्यावा. कारखान्याने वेळेत धन... हजार किलोचाच टन...वजन चोख... पैसे रोख ... छत्रपतीला ऊस घाला बिनधोख....अशी नवीन टॅग लाइन तयार केली आहे. छत्रपती कारखान्याचे वजन काटे अचूक आहेत. सभासद व गेटकेन च्या शेतकऱ्यांना छत्रपती एकच दर देत असल्याचे संचालक मंडळाने सांगितले..ऊस गाळपामध्ये छत्रपतीची आघाडी..श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने ऊस गाळपामध्ये आघाडी घेतली आहे. कारखाना पूर्ण क्षमतेने गाळप करीत आहे. रविवारी (ता. १८) रोजी एका दिवसामध्ये ८६५० टन गाळप केले असून आत्तापर्यंत आठ दिवसामध्ये ४७ हजार २१० टन गाळपाचा टप्पा गाठला आहे..छत्रपतीच्या कामगारांची दिवाळी होणार गोड...यावेळी संचालक मंडळाने कारखान्यातील कामगारांना १५ टक्के बोनस देण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे कारखान्यातील ८५० कामगारांना बाेनसचा फायदा होणार आहे. यातील १० टक्के बोनसचे पैसे दिवाळीपूर्वी व उवर्रित ५ टक्के बोनसचे पैसे संक्रातीला कामगारांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.