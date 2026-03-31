Pune Kabaddi Tournament News: पुण्यातील नेहरू स्टेडियमवर ‘श्री बापूजी चषक’ कबड्डी स्पर्धेत श्री काळभैरव भारजे संघाचा विजयी डंका

पाली: पुण्यातील नेहरू स्टेडियमवर रविवारी (ता. 29) सुधागडच्या कबड्डीपटूंनी आपल्या आक्रमक चढाया आणि अभेद्य पकडींनी मैदान गाजवले. सुधागड तालुका स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या मान्यतेने आणि स्वयंभू हनुमान रहिवासी मंडळ, पुणे (चिवे-सुधागड) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'श्री बापूजी चषक' भव्य तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धेत श्री काळभैरव संघ भारजे याने अंतिम सामन्यात बाजी मारत प्रथम क्रमांकाचा मान मिळवला..स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात श्री काळभैरव भारजे आणि सोमजाई माता गोमाशी या दोन तगड्या संघांमध्ये चुरशीची लढत झाली. दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट क्रीडा नैपुण्याचे प्रदर्शन केले, मात्र अखेर भारजे संघाने गोमाशी संघावर मात करत विजेतेपदावर नाव कोरले. सोमजाई माता संघ गोमाशी याला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. या स्पर्धेत उल्हास क्रीडा मंडळ आंबोले याने तृतीय, तर ओम काळभैरव आपटवणे या संघाने चतुर्थ क्रमांक पटकावला..प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेत सुधागड तालुक्यातील एकूण १६ नामवंत संघांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये स्वयंभू हनुमान (अ व ब) चिवे, नाथ भैरव झाप, जय भवानी ऊसाळे, जय हनुमान मजरे जांभूळपाडा, भैरीनाथ वावे, बंड्या मारुती रासळ, श्री काळभैरव नांदगाव, जय हनुमान रासळ, रणधुरंदर पाली, जय हनुमान आसरे नवघर आणि जय वर्धायनी करंजाई या संघांनी आपल्या खेळाने प्रेक्षकांची मने जिंकली.खेळाडूंच्या वैयक्तिक कामगिरीची दखल घेत सर्वोत्कृष्ट खेळाडू शुभम शिंदे, उत्कृष्ट चढाई सुरज मगर, उत्कृष्ट पकड ऋतिक सावंत, पब्लिक हिरो रोशन बैकर, सर्वोत्कृष्ट प्रेक्षक सुशील राठोड या खेळाडूंना गौरविण्यात आले..या स्पर्धेच्या आयोजनातून स्थानिक युवकांच्या क्रीडा गुणांना वाव देतानाच नवोदित खेळाडूंमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश आहे. अशा स्पर्धांमुळे केवळ संघ भावनाच वाढत नाही, तर पुणेस्थित सुधागडवासीयांमध्ये एकोप्याचे वातावरण तयार होण्यास मोठी मदत होते," अशा भावना आयोजकांनी व्यक्त केल्या.नेहरू स्टेडियमवर रंगलेल्या या स्पर्धेला सुधागड तालुक्यातील क्रीडाप्रेमींनी मोठी गर्दी केली होती, ज्यामुळे संपूर्ण मैदान 'सुधागडमय' झाले होते.