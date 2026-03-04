शहराध्यक्षपदी श्रीकांत साळवे
दौंड, ता. ४ : भारतीय बौद्ध महासभेच्या दौंड शहराध्यक्षपदी श्रीकांत बाबूराव साळवे यांची नियुक्ती केली आहे. महासभेचे जिल्हा पदाधिकारी भीमराव घाटे व संतोष आरवडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दौंड शहरात पार पडलेल्या एका बैठकीत ही नियुक्ती करण्यात आली. साळवे यांनी महासभेचे दौंड तालुका संघटक आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले गट) दौंड तालुका उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. महासभेची दौंड शहर कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे- सरचिटणीस प्रा. डॉ. भीमराव मोरे, कोषाध्यक्ष शिवराम लोंढे, कार्यसचिव संदीप कसबेकर, पदाधिकारी अरविंद पगारे, दिलीप सुरवसे, प्रभाकर कोरे, सैदप्पा गायकवाड, गोरख घोडके, दिलीप आढाव, ऋतुराज सुरवसे, सूर्यकांत जानराव, कैलास जगताप, हिरालाल साळवे, जयराम सोनवणे, देविदास शिंदे.
04509
