पुणे

श्रीकृष्णनगरला एक लाखांची चोरी

अहिल्यानगर, ता. ८ ः शहरातील अमितनगर भागातील मंगलमूर्ती अपार्टमेंटमधील बंद घराचे कुलूप चोरट्यांनी तोडून सुमारे ९० हजार ४८२ रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड चोरली आहे. याप्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकाश शंकरराव कुवर (वय ७५, रा. श्रीकृष्णनगर, अहिल्यानगर-कल्याण रस्ता, अहिल्यानगर) हे दोन दिवस बाहेरगावी गेले होते. त्यांची मुलगी सुटीनिमित्त गुजरातला गेली होती. घराची जबाबदारी एका मित्रावर सोपवण्यात आली होती. बुधवारी रात्री घराला व्यवस्थित कुलूप लावलेले असताना, मध्यरात्री चोरट्यांनी कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. कपाटातील ४.९३० ग्रॅमची सोन्याची अंगठी, ३.११० ग्रॅमची सोन्याची अंगठी, ०.७६० ग्रॅमची सोन्याची माळ, ७५ ग्रॅमचे चांदीचे ब्रेसलेट, ५५ ग्रॅमची चेन, १.५ ग्रॅमचे मंगळसूत्र व एक हजार रुपये रोख, असा एकूण ९० हजार ४८२ रुपयांचा मुद्देमाल चोरला. पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण पाटील पुढील तपास करीत आहेत.

