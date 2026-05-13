पुणे

दहावी निकाल एनआयई बातम्या 2
‘श्रीपतराव’च्या ‘सेमी’चा
निकाल शंभर टक्के

सातारा, ता. १३ ः करंजे येथील श्रीपतराव पाटील हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजचा दहावी परीक्षेचा सेमी इंग्लिश माध्यमाचा निकाल १०० टक्के, तर विद्यालयाचा निकाल ९८ टक्के लागला.
सेमी इंग्लिशमधील सृष्टी डोनर हिने (९५.८० टक्के) प्रथम क्रमांक पटकावला. श्रावण गीते (९४.८०) दुसरा, तर समीक्षा बनसोडे (९३.२०) हिने तिसरा क्रमांक मिळवला.
प्रयत्न, कष्ट, पालकांचे सहकार्य, संस्था सचिव तुषार पाटील यांची प्रेरणा, मुख्याध्यापक अमरसिंह वसावे, शिक्षकांचे मार्गदर्शनामुळेच विद्यार्थ्यांनी हे यश प्राप्त केले.
‘सातारा प्रायमरी’त
श्रावणी बडे प्रथम

सातारा ः रयत शिक्षण संस्था संचलित सातारा प्रायमरी स्कूलने यावर्षीच्या दहावीच्या परीक्षेत शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम राखली.
विद्यालयातील श्रावणी बडे हिने (९५.८० टक्के) प्रथम वैष्णवी मोकाशीने (८९) द्वितीय, तर आर्यन सुकम याने (८८) तृतीय क्रमांक पटकावला. या यशाबद्दल रयत शिक्षण संस्थेचे संघटक डॉ. अनिल पाटील, माध्यमिकचे सहसचिव बंडू पवार, विभागीय अधिकारी नवनाथ जगदाळे, सहाय्यक विभागीय अधिकारी नानासाहेब निकम, दिनेश दाभाडे, मुख्याध्यापक धनंजय पवार, वर्गशिक्षक रोहित कांबळे, शिक्षकानी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

