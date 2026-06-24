Junnar Co-op: जुन्नरमधील श्री वल्लभ नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या मार्केट यार्ड शाखेचे नूतनीकरण उद्घाटन; ९२०० सभासदांसह ४१ कोटी ठेवी व १.४० कोटी नफा

जुन्नर : जुन्नर शहर व परिसरातील नागरिकांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने माजी आमदार वल्लभ बेनके यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू करण्यात आलेली श्री वल्लभ नागरी सहकारी पतसंस्था सभासद, ठेवीदार व ग्राहकांच्या विश्वासाला पात्र ठरलेली असून सहकार क्षेत्रात पतसंस्थेने नावलौकिक प्राप्त केला असल्याचे गौरवोद्गार जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार अतुल बेनके यांनी काढले. जुन्नर येथे मंगळवार ता. 23 रोजी श्री वल्लभ नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या मार्केट यार्ड शाखेच्या नूतनीकरण उद्घाटन समारंभ प्रसंगी बेनके बोलत होते. .याप्रसंगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अँड संजय काळे, नगराध्यक्षा सुजाता काजळे, पतसंस्थेच्या अध्यक्षा उज्वला शेवाळे, सुभाषराव कवडे, अशोक गांधी, नगरसेवक वैष्णवी पांडे, अंजली शिंदे, समीर पुरवंत, आकिब इनामदार, के.बी. वाघमारे, डॉ. सुनील शेवाळे, वैष्णवी चतुर, व्यवस्थापक राजेंद्र पानसरे यांसह संचालक व सभासद उपस्थित होते..यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अँड संजय काळे म्हणाले की, समाजातील बेरोजगार, उद्योजक व शेतकरी या घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम पतसंस्थेने केले आहे. तर पतसंस्थेच्या अध्यक्षा उज्वला शेवाळे म्हणाल्या की, उपेक्षित घटक व महिलांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्याचे पतसंस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. पतसंस्थेने 9200 एवढे सभासद असून 41 कोटींचा ठेवीच्या टप्पा गाठण्यात यश आले आहे तर यावर्षी पतसंस्थेला एक कोटी चाळीस लक्ष एवढा नफा झाल्याचे शेवाळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.