लक्षा बावऱ्या ची बैल जोडी श्री यमाई केसरी ४७५ गाड्या पळाल्या अभूतपूर्वक गर्दी ,पारदर्शक निकाल.
‘लक्षा- बावऱ्या’ ठरले श्री यमाई केसरी
औंधच्या शर्यतीत ४७५ बैलगाड्या; पटकावले दीड लाखाचे बक्षीस
औंध, ता. १८ : महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील बैलगाडी शौकिनांचे आकर्षण असलेल्या श्री यमाई देवी यात्रोत्सवानिमित्त आयोजित श्री यमाई केसरी बैलगाडी शर्यतीला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. यामध्ये प्रथमेश पाटील यांचा लक्षा व शौर्य माने यांचा बावऱ्या बैलजोडीने पहिल्या क्रमांकाचे एक लाख ५० हजार रुपयांचे रोख बक्षीस ढाल व आकर्षक चषक जिंकून श्री यमाई केसरीचा किताब पटकावला.
येथील नवटवस्ती मोदी बेंद या मैदानात सकाळी आठ वाजता गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी व मान्यवरांच्या उपस्थितीत मानाचा नारळ फोडून पहिला फेरा सुरू झाला. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या लाखो बैलगाडी शर्यत शौकिनांचा उपस्थितीत शासनाच्या सर्व नियम व अटींना अधीन राहून पार पडलेल्या शर्यतीला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. ही तीन राउंड शर्यत होती. शर्यतीला ४७५ गाड्यांची नोंद होऊन गटाचे एकूण ६१ फेरे व उपांत्य फेरीसाठी आठ फेऱ्या झाल्या. कमिटीच्या शिस्तबद्ध नियोजनामुळे एका दिवसात अंतिम फेरा झाला. या मैदानात दुसरा क्रमांक प्रवीण यांचा बुलेट आणि संजय सरगर (गिरवी) यांचा माऊली, तिसरा कार्तिक आणि रवी गोरे (मुळशी) यांचा शिवाय आणि बाळासाहेब गोळे यांचा छोट्या, चतुर्थ संग्राम पाटील (कऱ्हाड) यांचा डायमंड आणि किरण (कालगाव) यांचा तेजा, पाचवा (कै.) पंढरीनाथ फडके व गुरुनाथ फडके यांचा सर्जा व बापूसाहेब भाडळे (कळंबी) शार्दूल ग्रुप यांचा चिमण्या, सहावा दिलीप ड्रायव्हर नरसिंहपूर यांचा सर्जा व अमोल माने नरसिंहपूर यांचा अंजीर, सातवा समर्थ पाटोळे (वडूज) व अमोल वाघमारे यांचा वादळ आणि श्रीकन्या प्रमोद पाटील (पुणे) यांचा पक्षा, आठवा मुकाई माता प्रसन्न शंभूराजे ग्रुप (खडकवासला) पैलवान निखिल कोरडे यांचा मल्हार व प्रणव शिंदे (मोराळे) यांचा सम्राट यांनी यश मिळवले.
मैदानात एकापेक्षा एक जातिवंत खिलार आणि म्हैसूर क्रॉस जातीच्या बैलांच्या शर्यतींचा थरार प्रेक्षकांना अनुभवयास मिळाला. अचूक निकाल पाहण्यासाठी ड्रोन आणि व्हिडिओ कॅमेरे बसवले होते. विजेत्या बैलगाडी मालकांना रोख रक्कम व प्रत्येकी एक ढाल देऊन सन्मानित केले. प्रत्येक उपांत्य फेरीतील दोन नंबर करणाऱ्या प्रत्येक गाडी मालकाला उत्तेजनार्थ सन्मानचिन्ह, तर गट विजेत्या प्रथम बैलगाडीसाठी सन्मानचिन्ह व आकर्षक चषक दिले.
यावेळी गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी, शाहनवाज भरूचा, हणमंतराव शिंदे, राजेंद्र माने, दीपक नलवडे, अमरसिंह देशमुख, गणेश देशमुख, तानाजी इंगळे, प्रा. प्रमोद राऊत, गणेश हरिदास, दाजी गायकवाड आदी उपस्थित होते.
औंध : श्री यमाई केसरी स्पर्धेत प्रथम क्रमांक विजेत्या बैलजोडी मालकांना बक्षीस वितरण करताना गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी, हणमंतराव शिंदे, राजेंद्र माने आदी.
