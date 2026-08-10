पुणे

ज्येष्ठ रेखाचित्रकार श्रीधर अंभोरे यांचे निधन

ज्येष्ठ रेखाचित्रकार श्रीधर अंभोरे यांचे निधन
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ज्येष्ठ रेखाचित्रकार श्रीधर अंभोरे यांचे निधन

अहिल्यानगर, ता. १० ः ज्येष्ठ रेखाचित्रकार श्रीधर अंभोरे (वय ८०) यांचे सोमवारी (१०) पहाटे जालना येथे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने अहिल्यानगरच्या कलाक्षेत्रासह साहित्य, संगीत, नाट्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.
अंभोरे यांनी आपल्या प्रदीर्घ कलाप्रवासातून नगरच्या सांस्कृतिक क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले होते. त्यांचे चार दशकांहून अधिक काळ अहिल्यानगरमध्ये वास्तव्य होते. नगर हिच त्यांची कर्मभूमी राहिली. आपल्या कुंचल्यातून विविध विषयांना कलात्मक अभिव्यक्ती देताना त्यांनी रेखाचित्रकलेला वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या चित्रांमध्ये केवळ कलात्मक सौंदर्य नव्हे, तर सामाजिक जाणिवा, मानवी जीवन, संस्कृती आणि सभोवतालच्या वास्तवाचे दर्शन घडत असे. त्यामुळे त्यांच्या कलाकृतींना रसिकांकडून मोठी दाद मिळाली. अमेरिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या चित्रप्रदर्शनातही त्यांच्या चित्रांचा समावेश झाला होता. त्यामुळे त्यांच्या कलेचा लौकिक देशाच्या सीमा ओलांडून परदेशातही पोहोचला होता.

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