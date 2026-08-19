पुणे

टेल टू हेड पाणी मिळत नाही; अधिकाऱ्यांच्या पाणी दौरा

टेल टू हेड पाणी मिळत नाही; अधिकाऱ्यांच्या पाणी दौरा
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शिरापूर योजनेची अधिकाऱ्यांकडून पाहणी
वडाळा : रानमसले (ता. उत्तर सोलापूर) येथील शिरापूर उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत रानमसले वितरिकेतून टेल टू हेड शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या. या तक्रारीची तातडीने दखल घेत कालवा उपविभाग क्रमांक १६चे उपअभियंता सुभाष देवकते, कनिष्ठ अभियंता भांडेकर अन् भोसले यांनी वितरिकेची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांसह वितरिकेची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला. पाणी प्रवाहात येणाऱ्या अडचणी समजून घेतल्यानंतर तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.
यावेळी श्रीकांत मुळे, मुकुंद गरड, ब्रह्मदेव गरड, धनाजी चव्हाण, राजाराम गरड, निलेश गरड, नितीन गरड, महादेव करंडे, शशिकांत गरड, घनशाम गरड अन् इतर शेतकरी उपस्थित होते.

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