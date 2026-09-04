जनावरे चोरणाऱ्या दोघांना कोठडी

शिरूर, ता. ४ : गोठ्यात किंवा घराबाहेर बांधलेली पाळीव जनावरे चोरून त्यांची कत्तलखान्यात विक्री करणाऱ्या दोघांना शिरूर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने जेरबंद केले. यात जनावरे चोरणारा एक आणि चोरीचे पशुधन विकत घेणारा दुसरा संशयित आहे. दरम्यान, शिरूर न्यायालयाने दोघांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
रामनाथ सलिम भोसले (वय ३१, रा. पाण्याच्या टाकीजवळ, शिरूर), जावेद बब्बन पठाण (वय ३७, रा. वाळकी, ता. जि. अहिल्यानगर) अशी कोठडी सुनावलेल्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून ८० हजार रुपये किमतीच्या दोन म्हशी, एक लाख रुपयांचे दोन बैल आणि साडेपाच लाख रुपयांची पिकअप जीप असा एकूण ७ लाख ३० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरदवाडी (ता. शिरूर) हद्दीत करडे घाट परिसरात दादाभाऊ मगर यांच्या शेताजवळ पाल टाकून राहणाऱ्या एका कुटुंबाच्या दोन म्हशी १२ ऑगस्टच्या मध्यरात्री चोरीला गेल्या होत्या. याप्रकरणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले, निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाने तपास सुरू केला.
उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण, अक्षय कळमकर व पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे रामनाथ भोसले याला शिरूर बाजारपेठेत सापळा लावून पकडले. चौकशीत त्याने करडे घाट व शिरूर परिसरातून जनावरे चोरल्याची कबुली दिली. ही जनावरे त्याने वाळकी येथील जावेद पठाण याला विकल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी पठाणलाही अटक करून जनावरे हस्तगत केली. पोलिस अंमलदार अक्षय कळमकर पुढील तपास करीत आहेत.
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