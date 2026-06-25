पुणे

शिरूरमध्ये विद्यार्थिनीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला अटक

शिरूरमध्ये विद्यार्थिनीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला अटक
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शिरूर, ता. २५ : महाविद्यालयातून घरी जाणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा पाठलाग करून अश्लील शेरेबाजी करणाऱ्या तरुणाला शिरूर पोलिसांनी अटक केली आहे. विकी रामदास पवार (रा. आंबळे, ता. शिरूर) असे त्याचे नाव असून, न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित विद्यार्थिनी शिरूर येथे शिक्षणासाठी येते. महाविद्यालयातून घरी जाण्यासाठी रिक्षास्टॅण्डकडे जात असताना आरोपी विकी पवार याने मोटारीतून तिचा पाठलाग केला. त्याने मोटार आडवी घालून तिचा मार्ग रोखला आणि अश्‍लील हावभाव करत तिला गाडीत बसण्याचा आग्रह केला. विद्यार्थिनीने प्रसंगावधान राखून रिक्षाने घर गाठले आणि पालकांना हा प्रकार सांगितला.
पालकांनी तक्रार दिल्यानंतर पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक हणमंत नकाते व पथकाने सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीला आंबळे येथून ताब्यात घेतले. या प्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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