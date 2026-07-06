पुणे

Sahitya Kesari Mahakavya Karandak : शुभम आव्हाळेचा ‘साहित्य केसरी महाकाव्य करंडक २०२६’वर विजय; ‘पावसा येऊन जा’ कवितेला राज्यस्तरीय मानाचा बहुमान

शाई प्रतिष्ठानच्या राज्यस्तरीय काव्यस्पर्धेत ‘पावसा येऊन जा’ कवितेला मानाचा करंडक; मिलिंद चन्ने यांना ‘रंगकेसरी नाट्यगौरव पुरस्कार २०२६’ने सन्मान
Actor Milind Channe was honoured with the Rangkesari Natyagaurav Award 2026 during the literary event organised by Shai Pratishthan.

Actor Milind Channe was honoured with the Rangkesari Natyagaurav Award 2026 during the literary event organised by Shai Pratishthan.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शाई प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित राज्यस्तरीय 'साहित्य केसरी महाकाव्य करंडक २०२६' ही मानाची काव्यस्पर्धा नुकतीच नवी पेठ येथील पत्रकार भवन येथे उत्साहात पार पडली. राज्यभरातील २१५ कवींपैकी निवड झालेल्या ५४ कवींनी अंतिम फेरीत आपल्या कवितांचे सादरीकरण केले. यामध्ये पुण्याच्या शुभम आव्हाळे यांच्या 'पावसा येऊन जा' या कवितेने प्रथम क्रमांक पटकावत यंदाचा 'साहित्य केसरी महाकाव्य करंडक' पटकाविला, अशी माहिती शाई प्रतिष्ठानचे प्रसिद्धी प्रमुख निखील सुक्रे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Wind
poet
Sahitya Akademi Award
Sahitya Mandal Meeting
Sahitya Parishad award changes
poetic expressions in Marathi