राष्ट्रवादीकडून भिगवणमध्ये बंद 

भिगवण - राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरुद्ध सरकारने केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ भिगवणमध्ये उत्स्फूर्त बंद पाळण्यात आला. बंदची कल्पना आदल्या दिवशी देण्यात आल्यामुळे बहुतेक व्यावसायिकांनी दुकाने बंद ठेवली. अत्यावश्‍यक सेवा वगळता भिगवण, तक्रारवाडी, मदनवाडी परिसरातील व्यावसाय बंद होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरुद्ध सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आकसाने कारवाई करत असल्याचा सूर कार्यकर्त्यांना आळवून याबाबत बैठक घेऊन गुरुवारी (ता. 26) भिगवण बंदची हाक देण्यात आली होती. गुरुवारी भिगवण, तक्रारवाडी, मदनवाडी चौफुला येथील बहुतेक व्यवसाय बंद ठेवण्यात आले. येथील मुख्य व्यापारी पेठ, शहाजीराव पाटील व्यापारी संकुल, मदनवाडी चौफुला, राष्ट्रीय महामार्गाजवळची दुकाने हॉटेल, कापड किराणा दुकाने बंद होती. अत्यावश्‍यक सेवा वगळता बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. याबाबत भिगवण शहराध्यक्ष सचिन बोगावत म्हणाले, ""आकसाने करण्यात आलेल्या कारवाईविरुद्ध पुकारलेल्या बंदला नागरिकांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा व्यक्त केला.'' सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जीवना माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली भिगवण पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता. बंद

