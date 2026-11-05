युनिटी करंडक क्रिकेट स्पर्धा

फोटो ः सिद्ध राठोड
राठोड, होलेची अर्धशतके
पुणे, ता. ५ ः युनिटी कमिटी आयोजित युनिटी करंडक क्रिकेट स्पर्धेत सिद्ध राठोड, राजवीर होलेच्या अर्धशतकाच्या जोरावर आर्यन्स अकादमीने आदिनाथ अकादमीचा ३३३ धावांनी पराभव केला.
लोणी काळभोर येथील क्रिकप्लस मैदानावर सुरु असलेल्या या स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करताना आर्यन्स अकादमीने ९ बाद ४१९ धावा केल्या. यावेळी सिद्ध राठोडने ७७ चेंडूत तेरा चौकार व तीन षटकारासह ९५ धावांची, राजवीर होलेने सहा षटकारासह ५३ धावांची खेळी केली. या जोडीने चौथ्या विकेटसाठी ८१ चेंडूत १२१ धावांची भागीदारी केली. प्रत्युत्तर देताना आदिनाथ अकादमीचा डाव ८६ धावांत आटोपला. यावेळी सक्षम लड्डाने ४० धावांची खेळी केली. प्रीतम पवार व वीर कोळेकरने प्रत्येकी तीन गडी बाद केले. ‘सामनावीर’ हा मान सिद्ध राठोडने पटकाविला.
संक्षिप्त धावफलक ः
आर्यन्स क्रिकेट अकादमी - (५० षटकांत) ९ बाद ४१९ (सिद्ध राठोड ९५, राजवीर होले ५३, वरद सागर ४१, रितेश मुंडे नाबाद ३८, केविन नाझरेथ २६, लक्ष्य पुनमिया १-२२, दिविशा सोळंकी १-२६) विजयी विरुद्ध आदिनाथ क्रिकेट अकादमी - (२१.२ षटकांत) सर्वबाद ८६ (सक्षम लड्डा ४०, वीर कोळेकर ३-६, प्रीतम पवार ३-१०, सोहम चव्हाण १-५).
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