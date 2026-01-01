राष्ट्रीय आइस स्केटिंग स्पर्धेत सिद्धांत मांडगेला सुवर्ण
बालेवाडी, ता. १ : देहरादून येथील येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय इनडोअर इंडिया ओपन आइस स्केटिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत बाणेर येथील सिद्धांत मांडगे याने वय वर्ष १३ ते १५ या वयोगटात दोन सुवर्ण व एक रौप्य पदक पटकाविले.
देहरादून येथील महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज येथील ‘हिमाद्री आईस रिंक’ येथे ‘आइस स्केटिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया’ यांच्या वतीने २७, २८ व २९ डिसेंबरला या स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत सिद्धांत याला ५०० मीटर, ७७७ मीटर आणि १००० मीटर या प्रकारांत दोन सुवर्ण आणि एक रौप्य पदक मिळाले. यामध्ये देशातील १९ राज्यांच्या आणि नेपाळमधील एकूण २७० पेक्षा जास्त खेळाडूंनी सहभाग घेतला. सिद्धांत हा बाणेर येथील ‘द ऑर्किड स्कूल’मध्ये इयत्ता आठवीचा विद्यार्थी आहे. या यशाबद्दल राष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षक सुयोग तपकीर, सुबोध पाटील आणि ओंकार लोंढे यांनी त्याचे अभिनंदन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.