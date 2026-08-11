पुणे

डीएसपी करंडक क्रिकेट

डीएसपी करंडक क्रिकेट
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फोटो ः सिद्धार्थ चंद्रा
सिद्धार्थ चंद्राची सुरेख खेळी
पुणे, ता. ११ ः डीएसपी स्पोर्ट्‌स ॲण्ड इव्हेंटस यांच्या वतीने आयोजित तिसऱ्या डीएसपी करंडक बारा वर्षांखालील गटाच्या साखळी क्रिकेट स्पर्धेत सिद्धार्थ चंद्राने केलेल्या ४३ धावांच्या खेळीच्या जोरावर अंकित बावणे अकादमीने फॅन्टम अकादमी संघाचा ४६ धावांनी पराभव केला.
वाघोली येथील पुणे क्रिकेट क्लब मैदानावर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करताना अंकित बावणे अकादमीने ८ बाद १२३ धावा केल्या. यावेळी सिद्धार्थ चंद्राने ४३ धावांची तर विवियन के.ने केलेली खेळी उपयुक्त ठरली. आयुष ओझाने दोन गडी बाद केले. प्रत्युत्तर देताना फॅन्टम अकादमीला ६ बाद १०७ धावा करता आल्या. ‘सामनावीर’ हा मान सिद्धार्थ चंद्राने पटकाविला.
संक्षिप्त धावफलक ः
अंकित बावणे क्रिकेट अकादमी - (२५ षटकांत) ८ बाद १२३ (सिद्धार्थ चंद्रा ४३, विवियन के. ३०, आयुष ओझा २-१८, विहांग परब १-७, ओंकार भंडारी १-१७) विजयी विरुद्ध फॅन्टम क्रिकेट अकादमी- (२५ षटकांत) ६ बाद १०७ (शिवांश खांडवे नाबाद २४, ओंकार भंडारी नाबाद २०, श्रावग्या जैन १-८, राजवीर मचाले १-२३).
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