सिद्धेश्वर कुरोली येथे आजपासून आठवडी बाजार सुरू
सिद्धेश्वर कुरोलीत
आज आठवडा बाजार
औंध, ता. १० : सिद्धेश्वर कुरोली येथे ग्रामस्थ व आठवडा बाजार कमिटी यांच्या पुढाकारातून उद्या (ता. ११) पासून आठवडा बाजार सुरू करण्यात येत आहे.
या बाजारामुळे परिसरातील शेतकरी, भाजीपाला विक्रेते, व्यापारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना खरेदी-विक्रीसाठी सोयीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी थेट बाजारपेठ मिळणार असून, गावाच्या आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
सिद्धेश्वर कुरोली येथील आठवडा बाजारात भाजीपाला, फळे, धान्य, किराणा माल, कपडे तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी-विक्री होणार आहे. बाजारासाठी आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही बाजार कमिटीमार्फत करण्यात आले आहे.
परिसरातील शेतकरी, व्यापारी व नागरिकांनी या आठवडी बाजारात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन बाजाराच्या उपक्रमाला सहकार्य करावे, असे आवाहन नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्य मनोज देशमुख व आठवडा बाजार कमिटीतर्फे करण्यात आले आहे.
