पुणे

दिनविशेष ता. १६ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. १६ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. १६ ऑगस्ट

१९९९ ः बावन्नाव्या लोकार्नो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा ‘गोल्डन लेपर्ड’ हा पुरस्कार हेलेना अँजेल हिच्या ‘स्किन ऑफ अ मॅन, हार्ट ऑफ अ बीस्ट’ या फ्रेंच चित्रपटाला प्रदान.
२००२ ः स्वातंत्र्यसैनिक व आद्य मानसेवी संस्कृत संघटक पं. श्रीपाद धुंडिराज कविश्वर यांना ‘राष्ट्रीय संस्कृत पंडित’ पुरस्कार जाहीर
२००३ ः वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेचे (सीएसआयआर) महासंचालक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांना ‘अहल्या राष्ट्रीय पुरस्कार’ जाहीर.

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