Vidhan Sabha 2019 : पक्ष कार्यालयात शुकशुकाट, लक्ष मतदारसंघात

पुणे : विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात शुकशुकाट होता. तेथे व्यवस्था पहाणारे दोनचार कार्यकर्ते सोडले तर कोणीही फिरकले नाही. सगळे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मतदारसंघात तयारीला लागले आहेत. इच्छुकांची अवस्था तर धड मतदारसंघात आणि चित्त मुंबईत अशी अवस्था झाली आहे. गेल्या चार पाच दिवसांपासून विधानसभेची आचारसंहिता कधी लागणार अशी चर्चा सर्वत्र सुरू होती. महाजनादेश यात्रा संपली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नाशिक दौरा झाला तरीही आचारसंहिता लागली नव्हती. वधानसभेच्या पार्श्‍वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांनी त्यांची मतदारसंघात यंत्रणा उभी करण्याचे, पक्षातील नेत्यांच्या भेटी घेऊन सेटींग लागवण्याचा खटाटोप सुरू केला. तर कॉंग्रेसच्या इच्छुक महिलाना उमेदवारांने तर थेट दिल्ली गाठून उमेदवारी गाळ्यात पाडून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर भाजपच्या जंगली महाराज रस्त्यावरील "सन्मान' येथील पक्ष कार्यालयात महत्वाचे पदाधिकारी दुपार पर्यंत फिरकले नव्हते. पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या दौऱ्याची तयारी करण्यात सर्व पदाधिकारी व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी सकाळी कॉंग्रेस भवन येथे एक चक्कर मारली. त्यानंतर ते देखील त्यांच्या स्वताःच्या निवडणुकीच्या व पक्षाच्या कामासाठी निघून गेले असे तेथील कार्यकर्त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातही गडबड नव्हती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा मेळावा रविवारी (ता. 22) होणार असून, त्याच्या तयारीत पक्षाचे पदाधिकारी आहेत. डेक्कन येथील शिवसेना भवन व नारायण पेठेतील मनसेचे कार्यालय येथेही शुशुकाट होता. पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांशी चौकशी केल्यानंतर आता महिनाभरात पक्ष कार्यालयात आता फारसे काही विशेष नाही, जे काही आहे ते मतदारसंघात. त्यामुळे इकडे गर्दी नसणारच असे सांगितले.



Web Title: Silence at the party office and Attention in Vidhansabha Sabha constituency