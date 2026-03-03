नियमबाह्य सायलेन्सर मोडिफाय करून बसवू नयेत सहा.पोलीस अधिक्षक प्रशांत डगळे यांचे आवाह
‘सायलेन्सरच्या आवाजात बदल
करणाऱ्यांवर होणार कारवाई’
पंढरपूर ः शहर व परिसरातील नागरिकांनी आपल्या दुचाकी, विशेषतः बुलेट वाहनांवर कंपनीने नियमाप्रमाणे दिलेले सायलेन्सरच वापरावेत. मोठ्या कर्कश आवाजाचे, नियमबाह्य सायलेन्सर मॉडिफाय करून बसवू नयेत, असे आवाहन सहा. पोलिस अधीक्षक प्रशांत डगळे यांनी केले आहे.
पंढरपुरात बुलेट दुचाकीधारकांकडून कंपनीने नियमानुसार दिलेले सायलेन्सर काढून त्याऐवजी मोठ्या कर्कश आवाजाचे नियमबाह्य सायलेन्सर बसविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे ध्वनी प्रदूषणात मोठी वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बुलेट सायलन्सरमधील फेरफारामुळे ध्वनीप्रदूषणात वाढ होत असून नागरिकांना विशेषतः रात्रीच्या वेळी त्रास सहन करावा लागतो. या कर्कश आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, रुग्ण, महिला तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. नागरिकांनी वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल न करता वाहतूक नियमांचे पालन करावे. शहरात बुलेट दुचाकीच्या सायलन्सरमध्ये बदल करून मोठा आवाज करणाऱ्यांवर वाहतूक शाखेकडून विशेष मोहीम राबवून कारवाई करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात ध्वनी प्रदूषण नियम व पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतंर्गत कारवाई करण्यात येईल असेही सहायक पोलिस अधीक्षक प्रशांत डगळे यांनी सांगितले.
