FDA Crime : औषधांच्या नावातील साधर्म्य पडले महागात; एफडीएकडून कॅडिलावर कारवाई, राज्यातील तीन गोदामांचे वितरण परवाने रद्द

पुणे - अॅसिडिटी कमी करण्यासाठी असलेल्या दोन वेगवेगळ्या गोळ्यांना औषधनिर्माण कंपनीने थोडा बदल करत एकच नाव दिले. त्याने औषध विक्रेत्यांची व रुग्णांची दिशाभूल होण्याचा धोका निर्माण झाला. त्यावरून राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कॅडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडच्या पुण्यासह नागपूर आणि ठाणे येथील गोदामांमधील औषध विक्री व वितरण परवाने रद्द केले आहेत. ‘ॲसिलॉक’ व ‘ॲसिलॉक +’ या ब्रँड नावाखाली दोन वेगवेगळे औषध घटक असलेल्या औषधांची विक्री करून नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली..अहमदाबाद येथील कॅडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपनीने ‘ॲसिलॉक’ या एकाच ब्रँड नावाखाली दोन वेगवेगळे औषध घटक असलेली औषधे बाजारात उपलब्ध असल्याचे तपासणीत आढळले होते. कंपनीच्या 'ॲसिलॉक १५०' या गोळ्यांमध्ये ‘रॅनिटिडिन १५० मिलीग्रॅम, तर 'ॲसिलॉक १५० +' मध्ये फॅमोटिडिन २० मिलीग्रॅम हे मुख्य घटक आहेत. या दोन्ही गोळ्या ॲसिडिटीवर घेतल्या जातात.मात्र, ‘फॅमोटिडिन’ हे ‘रॅनिटिडिन’पेक्षा जवळपास ७.५ ते ९ पटीने अधिक परिणामकारक आहे. थोडक्यात कंपनीने ‘रॅनिटिडिन’ या प्रस्थापित ब्रँड नावाला केवळ ‘+’ हे चिन्ह जोडून मूळ औषध घटक पूर्णपणे बदलले होते. यामुळे रुग्णांना चुकीचे औषध दिले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती..त्यावरून जुलै महिन्यात ‘एफडीए’ने भिवंडी (ठाणे), वडकी (पुणे) आणि निमजी (नागपूर) येथील कंपनीच्या गोदामांमधील औषध साठा विक्रीवर बंदी घातली होते. दरम्यान, या कारवाईविरुद्ध कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने कंपनीला खुलासा करण्याची संधी दिली. हा खुलासा समाधानकारक नसल्याने ‘एफडीए’ने औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियम १९४५ अन्वये परवाने रद्द केले..तपासणीत गंभीर त्रुटी समोर -- विक्रेत्यांनी ‘रॅनिटिडिन’ची मागणी केली असताना त्यांना ‘फॅमोटिडिन’चा पुरवठा केला- गुजरातच्या अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाने या औषधांचे उत्पादन परवाने २ जूनला रद्द केले- कंपनीने ही बाब महाराष्ट्र ‘एफडीए’पासून लपवून ठेवली आणि विक्री सुरूच ठेवल्याचे समोर आले- गोदामांमध्ये तपासणी पुस्तिका नसणे आणि सक्षम व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत विक्री केल्याचे आढळले.‘वेगवेगळे औषध घटक असलेल्या औषधांचे ब्रँड नाव रुग्णांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे नसावे. औषधांचा सुरक्षित व अचूक वापर सुनिश्चित करणे ही उत्पादकाची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी औषध घेताना लेबलवरील जेनेरिक नाव आणि मात्रा तपासावी.’- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.