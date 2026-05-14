पुणे

बांद्यात ओंकार हत्तीचे तांडव

बांदा, (जि. सिंधुदुर्ग) ता. १४ : शहरात गवळीटेंब परिसरात बुधवारी (ता. १३) मध्यरात्री ओंकार हत्तीने पुन्हा एकदा भरवस्तीत प्रवेश करत मोठ्या प्रमाणात वाहनांची नासधूस केली. यामध्ये मोटारीसह दुचाकीचेही मोठे नुकसान केले आहे. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री उशिरा ओंकार हत्ती वाफोली येथून गवळीटेंब परिसरात दाखल झाला. भरवस्तीत प्रवेश करत त्याने अमोल कविटकर यांच्या मोटारीवर सोंडेने व पायाने प्रहार करत गाडीची तोडफोड केली. मोटारीच्या काचा, दरवाजे तसेच पुढील भागाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याशिवाय जवळ उभी असलेली दुचाकीही हत्तीच्या हल्ल्यात सापडून नुकसानग्रस्त झाली. गेल्या काही दिवसांपासून ओंकार हत्तीचा वाफोली, बांदा व आसपासच्या परिसरात सतत वावर सुरू असून, नागरिकांना दक्ष राहण्याचे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात येत आहे.

‘ओंकार’ने रोखली वाहतूक
ओटवणे : ओंकार हत्ती बुधवारी सायंकाळी बांदा-दाणोली या मार्गावर गणेश मंदिराजवळ ठाण मांडून राहिल्याने वाहतूक अर्धा तास खोळंबली होती. दोन्ही बाजूने वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. शेवटी वन खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी हाकल्यानंतर हत्ती मार्गावरून बाजूच्या जंगलात शिरला.

