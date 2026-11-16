आडारी माळरानाला वणवा,आंबा,काजुची उत्पादनक्षम झाडे जळाली,लाखो रूपयांची हानी,

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आडारी माळरानाला वणवा
आंबा, काजूची झाडे जळाली, लाखोंची हानी
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील आडारी (ता.मालवण) माळरानाला शनिवारी (ता.१६) दुपारी आग लागली. या आगीत आडारी, खेंदा आणि न्हिवे परिसरातील आंबा, काजूची शेकडो उत्पादनक्षम जळून लाखो रुपयांची हानी झाली. ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
जिल्ह्यात साधारणपणे नोव्हेंबर अखेरीपासून मे महिन्यापर्यंत वणवे लागण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, यावर्षी हंगाम सुरू होण्याच्या अगोदरच जिल्ह्यातील आडारी माळरानाला शनिवारी दुपारी आग लागली. कडक उन्हामुळे आगीचा भडका उडाला. आग लागल्याचे समजताच बागायतदारांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. आग विझविण्याचा आटोका प्रयत्न केला परंतु त्यामध्ये त्यांना यश आले नाही. अखेर मालवण नगरपरिषदेचा अग्निशमन बंब बोलविण्यात आला. अग्निशमन दलाने दाखल झाल्यानंतर आग आटोक्यात आणण्यात काही प्रमाणात यश आले. स्थानिक ग्रामस्थांनी देखील आग विझविण्यासाठी प्रयत्न केले. या आगीत परिसरात दहा ते बारा आंबा,काजु उत्पादकांच्या आंबा, काजू बागांतील झाडांचे नुकसान झाले आहे. सध्या आंबा आणि काजू कलमांना पालवी फुटण्याची प्रकिया सुरू झाली आहे. काही ठिकाणी मोहोर देखील आला आहे. आगीमुळे त्याचे नुकसान झाले आहे. घटनास्थळी पोलीस पथक दाखल झाले होते. तलाठ्यांनी देखील घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली असून नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहे.
फोटो ओळी- जिल्हयातील आडारी ता.मालवण परिसरातील माळरानाला आग लागली.ही आग मालवण नगरपरिषदेच्या अग्निशामक बंबाद्वारे विझविण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
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