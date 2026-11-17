शिरूर : 'अनाथांची माय' सिंधुताई सपकाळ यांच्या जन्मदिनानिमीत्त, विविध उपक्रमांतून त्यांना येथे अभिवादन करण्यात आले. अनाथांची माय झालेल्या सिंधुताईंच्या लेकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी शहर व परीसरातून मोठे गणगोत त्यांच्या येथील संस्थेत जमा झाले होते. .बोऱ्हाडे मळा (ता. शिरूर) येथील मनशांती छात्रालयात झालेल्या अभिवादन सोहळ्यात सिंधुताई सपकाळ यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करण्यात आले. यावेळी संस्थेतील मुलांनी माईंच्या आवडीची भजने सादर केली. 'गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला' या भजनाच्या सूरांनी वातावरण भारावून गेले. संस्थेतील लेकरांच्या हस्ते केक कापून माईंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. मंडल अधिकारी माधुरी बागले यांच्या कुटूंबियांच्या वतीने मुलांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले होते. नायब तहसिलदार तुषार तळेगावकर, हेमलता बागडे, डॉ. गणेश बागले आदी यावेळी उपस्थित होते. (स्व.) सुमन पांडुरंग तळेगावकर यांच्या पुण्यस्मरणानिमीत्त, बागले व तळेगावकर कुटूंबियांच्या वतीने 'द मदर ग्लोबल फाऊंडेशन' ला २१ हजार रूपयांची देणगी देण्यात आली. या मदतीबद्दल सीमा सपकाळ यांनी उपस्थितांचे ऋण व्यक्त केले..दरम्यान, रांजणगाव एमआयडीसीतील बेकर्ट कंपनीच्या सीएसआर फंडातून तसेच उर्मी संस्थेच्या माध्यमातून, मनशांती छात्रालयातील विद्यार्थ्यांना डिजिटल शैक्षणिक साहित्य भेट देण्यात आले. संस्थेतील विद्यार्थ्यांना अद्ययावत शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने बालभारती अभ्यासक्रम असलेले दोन स्मार्ट डिजिटल बोर्ड, पाच लॅपटॉप, दोन ई - लर्निंग सिस्टीम आणि संगणक संच भेट देण्यात आले. त्याचबरोबर संस्थेतील मुलांना गणवेश, स्पोर्टस शूज तसेच कौशल्य विकासाला चालना मिळावी म्हणून पाच शिलाई मशिन देखील संस्थेला भेट देण्यात आल्या. बेकर्ट कंपनीच्या प्रतिनिधी सोमा दास, संतोष हाडवळे, धर्मेंद्र पाटील, चंद्रकिरण पाटील, चेतन देवरे, प्रताप धानुरे, नानाभाऊ चव्हाण, वैशाली घावटे आदी यावेळी उपस्थित होते..नवीन शैक्षणिक धोरणात डिजिटल शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. या सर्व साहित्याचा मुलांना त्यांच्या शिक्षणात आणि भविष्यात व्यवसायाच्या वाटा निवडण्यासाठी उपयोग होईल, असे 'उर्मी' संस्थेच्या रेश्मा शेंडे यांनी यावेळी सांगितले. कोणताही गरजू विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले..बेकर्ट कंपनीने दिलेली मदत विद्यार्थ्यांच्या आधुनिक युगातील शिक्षणासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल, असा आशावाद द मदर ग्लोबल फाऊंडेशन चे अध्यक्ष विनय सिंधुताई सपकाळ यांनी व्यक्त केला. सीमा सपकाळ, यश सूर्यवंशी, दिनेश लोखंडे, एकता इंदोरे, भाऊसाहेब मांदळे, दत्ता जाधव, धर्मानंद शिजवणे, अक्षय खरमाळे आदींनी या कार्यक्रमाचे संयोजन केले. प्रकल्प संचालक सचिन ढोरमले यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.