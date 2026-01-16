राजकीय वातावरण वार्तापत्र सिंहगड मतमोजणी केंद्र क्रमांक 2
राजकीय वातावरण वार्तापत्र सिंहगड मतमोजणी केंद्र क्रमांक २
---
मतमोजणी केंद्रावर कार्यकर्त्यांची भावनिक लाट
पराभवाच्या जाणीवेने गलबलले, तर विजयाच्या ओढीने गहिवरले
सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल म्हणजे केवळ सत्तेचा खेळ नसून, तो कार्यकर्त्यांच्या अहोरात्र मेहनतीचा आणि निष्ठेचा कस पाहणारा ठरला. सिंहगड महाविद्यालय येथील मतमोजणी केंद्र क्रमांक दोनमध्ये आज (शुक्रवारी) विजयाचा जल्लोष आणि पराभवाचे शल्य अशा दोन परस्परविरोधी भावनांचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. विजयाच्या गुलालात न्हाऊन निघालेले कार्यकर्ते जिथे आनंदाश्रू ढाळत होते, तिथेच पराभवाच्या छायेने अनेक समर्थकांचे डोळे पाणावले होते.
---
फेऱ्यागणिक बदलत गेले चेहरे
सकाळी प्रभाग ५, ६, ७ आणि १५ च्या मतमोजणीला सुरवात झाली. पहिल्या आणि दुसऱ्या फेरीनंतर जसे निकालाचे कल स्पष्ट होऊ लागले, तसे केंद्रावरील वातावरणात कमालीचे स्थित्यंतर घडले. विजयाचा अंदाज आलेल्या भाजपच्या गोटात कार्यकर्त्यांनी एकमेकांच्या गळ्यात पडून आनंदाश्रू ढाळले. आपल्या नेत्याच्या विजयासाठी रक्ताचे पाणी केलेल्या कार्यकर्त्यांना या क्षणी भावना अनावर झाल्या होत्या.
---
पराभवाची चाहूल अन् पाणावलेले डोळे
दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांसाठी हा काळ अत्यंत कठीण ठरला. पहिल्या दोन फेऱ्यांनंतर पराभव निश्चित वाटू लागताच, या गटातील कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावरील उत्साह मावळला. ज्यांच्या विजयाची खात्री होती, तेच पिछाडीवर पडल्याचे पाहून अनेक निष्ठावान कार्यकर्त्यांना अश्रू अनावर झाले. पराभवाचे दुःख सहन न झाल्याने अनेकांनी अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच जड अंतःकरणाने केंद्राबाहेर पडणे पसंत केले.
---
शब्दांपलीकडच्या भावना
हे मतमोजणी केंद्र केवळ मतांच्या आकड्यांची गोळाबेरीज करणारे केंद्र राहिले नाही, तर ते मानवी संवेदनांचे जिवंत व्यासपीठ बनले. विजयाची ओढ असलेल्यांच्या डोळ्यांतील चमक आणि पराभवाच्या जाणीवेने गलबलून गेलेल्यांची हतबलता, अशा दोन्ही छटांनी सिंहगड केंद्रावर एक भावनिक लाट निर्माण केली होती. राजकीय संघर्ष संपला असला, तरी कार्यकर्त्यांच्या मनातील या भावना आजच्या दिवसाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.