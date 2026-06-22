पुणे

राज्यभर आज ‘एकल महिला दिवस’

राज्यभर आज ‘एकल महिला दिवस’
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पुणे, ता. २२ : आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनानिमित्त सोमवारी (ता. २३) राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ‘एकल महिला दिवस’ साजरा केला जाणार आहे. यासंदर्भात महिला व बालविकास आयुक्तालयाने सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिला व बालविकास विभागाच्या निर्देशांनुसार, कार्यक्रमांमध्ये ‘विधवा’ या शब्दाऐवजी ‘एकल महिला’ ही संज्ञा वापरण्यात येणार असून, गाव व शहरांतील एकल महिलांना निमंत्रित करून त्यांच्या समस्या, अडचणी आणि अपेक्षांवर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच, यशस्वी महिलांचा सत्कार, शासकीय योजनांबाबत मार्गदर्शन, रोजगार व स्वयंरोजगार संधींची माहिती, बचत गटांशी जोडणी, समुपदेशन आणि जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याशिवाय, गाव व शहरांतील एकल महिलांचे सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करून त्यांच्या प्रमुख समस्या व मागण्यांची नोंद घेण्यात येणार आहे.

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