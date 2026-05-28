Sinhgad Palace History : सिंहगडावरचा भव्यदिव्य राजवाडा कोणी विकला? थक्क करणारा इतिहास अन् दुर्मिळ फोटो पाहा

Pune Historical News : सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेला ऐतिहासिक सिंहगड आपण अनेकदा पाहतो, त्याचे बुलंद बुरुज आणि नभाला भिडणारी तटबंदी आपल्याला थक्क करते. पण आज आपल्याला दिसणारा सिंहगड हा मूळ सिंहगडाचा केवळ एक छोटासा भाग आहे हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. एकेकाळी या विस्तीर्ण गडावर केवळ लष्करी चौक्या नव्हत्या, तर डोळे दिपवून टाकणाऱ्या अनेक भव्य आणि देखण्या इमारती दिमाखात उभ्या होत्या. काळाच्या अथांग प्रवाहात आज या वास्तू कुठे गायब झाल्या आणि त्यांचा साधा मागमूसही गडावर का उरला नाही हा इतिहासप्रेमींना सतावणारा एक मोठा प्रश्न आहे..शिवशाहीतील सुवर्णकाळ आणि भव्य वास्तूया किल्ल्याचे खरे वैभव फुलले ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुवर्णकाळात. महाराजांनी गडाचे सामरिक महत्त्व ओळखून येथे अनेक नवीन आणि भक्कम बांधकामे करून घेतली. त्या काळात गडाची शान वाढवणारा एक भव्य राजवाडा येथे दिमाखात उभा होता. एवढेच नव्हे तर मौल्यवान रत्नांनी आणि दागिन्यांनी ओसंडून वाहणारा जवाहिरखाना आणि सुबक कलाकुसर असलेली रत्नशाळा या गडावर अस्तित्वात होत्या. शिवकाळानंतर पेशवाईतही या वास्तू गडाचे वैभव वाढवत होत्या. मात्र आज गडावर फिरताना या ऐतिहासिक वास्तूंचे कोणतेही अवशेष नजरेस पडत नाहीत..सत्तेचे हस्तांतरण आणि पडद्यामागील कटसिंहगडाच्या इतिहासाला सगळ्यात मोठी कलाटणी मिळाली ती सन १८१८ मध्ये. मराठेशाहीचा अस्त झाल्यानंतर हा अजिंक्य किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यात गेला. सिंहगड ताब्यात आल्यानंतर ब्रिटिशांनी गडावर अनेक अंतर्गत बदल करण्यास सुरुवात केली. गडावरील मराठ्यांच्या पराक्रमाच्या आणि वैभवाच्या खुणा पुसून टाकण्याचा एक छुपा अजेंडा यात होता. याच कुटिल धोरणाचा भाग म्हणून गडावरील त्या ऐतिहासिक आणि भव्य इमारती जशाच्या तशा ठेवण्याऐवजी त्या नष्ट करण्याचा किंवा त्यांची विल्हेवाट लावण्याचा एक मोठा आणि धक्कादायक निर्णय तत्कालीन प्रशासनाने घेतला..वृत्तपत्रातील जुनी जाहिरात आणि खरेदीदारइतिहासाच्या पानात दडलेले हे रहस्य एका जुन्या पुराव्यामुळे जगासमोर आले आहे. २ मे १८७६ च्या 'द पूना ऑब्झर्व्हर' या तत्कालीन प्रसिद्ध वृत्तपत्रात एक अत्यंत धक्कादायक जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. या जाहिरातीवरून स्पष्ट होते की, इंग्रजांनीच सिंहगडावरील या वैभवशाली इमारती आणि राजवाडा चक्क विकून टाकला होता! एका ऐतिहासिक किल्ल्याच्या वैभवाचा इंग्रजांनी बाजार मांडला होता. या लिलावात दोराबजी पदमजी नावाच्या एका श्रीमंत व्यक्तीने त्या सर्व ऐतिहासिक इमारती विकत घेतल्याचे समोर आले असून त्या इमारती पुढे भाड्याने देण्याची तयारीही त्या जाहिरातीत दर्शवली होती..या खळबळजनक माहितीमुळे सिंहगडाच्या विस्मृतीत गेलेल्या इतिहासावर आता एक नवा आणि उजेड टाकणारा प्रकाश पडला आहे. इंग्रजांच्या व्यापारी वृत्तीमुळे आणि स्वार्थामुळे आपल्या एका पराक्रमी गडाचे वैभव कसे गेले याचे सत्य या निमित्ताने समोर आले आहे. आज जरी गडावर त्या रत्नशाळा आणि राजवाड्याचे अवशेष उरले नसले तरी या नव्या शोधामुळे सिंहगडाच्या भव्यतेची एक वेगळीच बाजू आजच्या पिढीला पाहायला मिळत आहे. हा शोध आपल्याला आपल्या ऐतिहासिक वारशाचे रक्षण करण्याची मोठी शिकवण देतो.