Sinhagad Fort : पर्यटकांना सिंहगडाचा मोह आवरेना; सुमारे एक लाख जणांची २० दिवसांत भेट

खडकवासला - सुट्ट्यांचा हंगाम, ऐतिहासिक वारशाचे आकर्षण आणि निसर्गसौंदर्याची ओढ यांमुळे सिंहगड परिसरात पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली. वनविभागाच्या घेरा सिंहगड वनसंरक्षण समितीच्या नोंदीनुसार २० दिवसांत सुमारे एक लाख पर्यटकांनी गडाला भेट दिली. .गडावर २२ डिसेंबर २०२५ ते ११ जानेवारी २०२६ या कालावधीत १० हजार ८३१ दुचाकींमधून सुमारे २१ हजार ६६२ पर्यटक आले. याच कालावधीत सात हजार ४९३ चारचाकींमधून सुमारे ३७ हजार ४६५ पर्यटकांनी सिंहगडाला भेट दिली. तसेच खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमधूनही सुमारे ३७ हजार पर्यटक गडावर दाखल झाले. यानुसार एकूण सुमारे ९६ हजार पर्यटकांनी सिंहगडाला भेट दिली असून, यात पायवाटेने आलेल्या पर्यटकांचा समावेश नाही..वनविभागाच्या हद्दीत प्रवेशासाठी दुचाकीकडून ५० रुपये, तर चारचाकीकडून १०० रुपये उपद्रव शुल्क आकारले जाते. या कालावधीत १० हजार ८३१ दुचाकी आणि सात हजार ४९३ चारचाकी वाहनांकडून एकूण १२ लाख ६५ हजार ७५० रुपये ऑनलाइन पद्धतीने जमा झाले आहेत.दिवसनिहाय आकडेवारीनुसार सात व नऊ जानेवारीला सर्वात कमी म्हणजे प्रत्येकी १६,९५० रुपये, तर २८ डिसेंबर २०२५ या दिवशी सर्वाधिक एक लाख ३२ हजार १५० रुपये रक्कम जमा झाली. तसेच, एक जानेवारी या दिवशी एक लाख १९ हजार रुपये जमा झाले. दरम्यान, सिंहगड वनपरिमंडल अधिकारी समाधान पाटील, वनरक्षक बळिराम वायकर आणि सुरक्षारक्षक पथक येथे सातत्याने गस्त घालतात..खाद्यसंस्कृतीला पर्यटकांची पसंतीवनविभागाच्या माध्यमातून पूर्वीपासून व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना खाद्यपदार्थ तयार करणे व विक्रीसाठी स्टॉल उपलब्ध करून दिले आहेत. यात कांदा भजी, पिठलं-भाकरी, भरीत, दही-ताक, लिंबू सरबत, कच्च्या कैऱ्या आदी पदार्थांना विशेष मागणी असते..सिंहगडावर असणारे वाहनतळ अपुरे पडते. घाटात शेवटच्या टप्प्यातील तीन किलोमीटरमध्ये अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे दर दोन तासांनी गडावर जाणारी वाहतूक सुमारे अर्धा तास थांबवून ठेवावी लागते. परिणामी अनेक पर्यटक गोळेवाडीतील नाक्यावरूनच माघारी जातात.- दत्तात्रेय जोरकर, सदस्य वनसंरक्षण समिती..पार्किंगमधील शौचालयाची दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. ती लवकरच सुरू करीत आहे. प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जास्तीत चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहेत.- महादेव मोहिते, उपवनसंरक्षक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.