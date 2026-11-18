खडकवासला : सिंहगड घाटातील धोकादायक वळणांवरून सुरू असलेली अवजड वाहनांची वाहतूक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. बुधवारी सकाळी ‘११ हजार पॉइंट’ येथील तीव्र वळणावर १२ चाकी अवजड ट्रक अडकल्याने मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली. ट्रक दरीच्या उंबरठ्यावर पोचण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. चालकाने प्रसंगावधान राखल्याने अनर्थ टळला; मात्र या घटनेमुळे सिंहगड घाटातील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. ट्रक बाहेर काढण्यासाठी क्रेनच्या साहाय्याने प्रयत्न सुरू आहेत..साताऱ्याकडून खेड-शिवापूरमार्गे पुण्याकडे येणारा हा ट्रक सिंहगड घाटातील ‘११ हजार पॉइंट’ या अवघड वळणावर अडकला. घाटातील अरुंद रस्ता, नागमोडी वळणे आणि तीव्र चढ-उतार यामुळे अवजड वाहनांना मार्ग काढणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत १२ चाकी ट्रक वळणावर अडकल्याने वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला. ट्रक हटविण्याचे प्रयत्न सुरू असून, तो बाहेर काढणे आव्हानात्मक ठरत आहे..लोक शिव्या देतील पण मलाच मतदान करतील; खासदार बजरंग सोनवणेंचं विधान.ट्रक अडकल्यानं घाटातून ये-जा करणाऱ्या वाहनांच्या रांगा लागल्या असून, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. वनसंरक्षण समितीचे सुरक्षा रक्षक घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. क्रेनच्या मदतीने ट्रक बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे..पाहणीनंतरही अवजड वाहतूक सुरूचसिंहगड घाटातील अवघड वळणे आणि तीव्र चढ-उतार लक्षात घेता या मार्गावरील अवजड वाहनांची वाहतूक धोकादायक ठरत आहे. यापूर्वीही अवजड वाहनांमुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण होण्याच्या आणि अपघातांच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अपघातानंतर हवेली पोलिस, वन विभाग आणि परिवहन विभागाच्या माध्यमातून घाटाची पाहणी करण्यात आली होती. या पाहणीत घाट जड वाहनांसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही या मार्गावरील अवजड वाहनांची वाहतूक सुरूच आहे..घाटाची भौगोलिक रचना आणि अवजड वाहनांमुळे निर्माण होणारा धोका लक्षात घेता वाहतुकीचे नियमन करणे आवश्यक आहे. मात्र, पाहणी होऊनही ठोस उपाययोजना झालेल्या नसल्याने ग्रामीण पोलिस, वन विभाग आणि संबंधित विभागांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. भविष्यात मोठी दुर्घटना घडू नये, यासाठी अवजड वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.