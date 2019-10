सिंहगडच्या उपद्रव शुल्क नाक्यावर आता फक्त वन विभागाचा ताबा 

खडकवासला : सिंहगडावर जाणारा घाट रस्ता हा वन विभागाच्या हद्दीतून जात असल्याने त्यावर वन विभागाने वन संरक्षण समितीच्या माध्यमातून गोळेवाडी(डोणजे) व कोंढणपूर येथे उपद्रव शुल्क नाका सुरू केला होता. समितीत वादविवाद होत असल्याने त्यावर तोडगा म्हणून वन विभागाने समित्यांचे नाक्यावरील अधिकार काढले आहेत. आणि ते अधिकार स्वतःकडे ठेवले आहेत. असे असले तरी वन संरक्षण समितीने घेतलेल्या सुरक्षा रक्षकांना कमी केले जाणार नाही. असे वन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. वन विभागाने सिंहगडाच्या विकासासाठी लोकसहभाग उपद्रव शुल्क नाका 2008मध्ये सुरू केला. या उपक्रमाचे कौतुक झाले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून वनसंरक्षण समितीच्या निवडीवरून वाद विवाद वाढले होते. त्यामुळे, वन विभागाने हा निर्णय घेतला दरम्यान, घेरा सिंहगड ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत टोल नाका बंद करण्याची मागणी केली. टोल नाका बंद न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. वनखात्याने या वनसंरक्षण समितीचा सहभाग काढुन आपल्या ताब्यात टोल नाका घेतला. असे घेरा सिंहगडचे उपसरपंच अमोल पढेर यांनी सांगितले. वन विभागाचे हवेली तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपक पवार म्हणाले, उपद्रव शुल्क नाका वन विभागाचा असून स्थानिकांचा केवळ सहभाग होता.

स्थानिक ग्रामस्थांच्या वादामुळे हा टोल नाका वन विभागाने रितसर ताब्यात घेतला आहे. या बाबत धर्मादाय आयुक्तांना कळविले आहे.



