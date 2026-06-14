पुणे

Pune Crime: पतीच्या अनैतिक संबंधांमुळे छळ सहन न होऊन विवाहितेने जीवन संपविले; सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात पतीवर गुन्हा

पतीच्या अनैतिक संबंधांमुळे सततच्या शारीरिक-मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेची गळफास घेऊन जीवन संपविले; पतीवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा
Domestic Violence Inquest: Sinhagad Road Police Register Abetment to Suicide Case

Domestic Violence Inquest: Sinhagad Road Police Register Abetment to Suicide Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पतीच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सिंहगड रस्त्यावरील सनसिटी परिसरात घडली. मोनिका सुनील कांबळे (वय २९, रा. सनसिटी, आनंदनगर) असे महिलेचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
endlife
Crime Against Woman
Crime Against Girl