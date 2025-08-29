Sinhagad Road Flyover : सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपूल पोलिस संरक्षणात; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची दक्षता

सिंहगड रस्ता : सिंहगड रस्त्यावरील उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेला उड्डाण पूल सध्या पोलिस बंदोबस्तात आहे. नुकतेच उद्घाटन झालेल्या आचार्य आनंदऋषीजी (पुणे विद्यापीठ) चौकातील उड्डाणपुलासोबतच याही उड्डाण पुलाचे उद्घाटन होणार होते. मात्र, ऐनवेळी पुलाचे काम बाकी असल्याचे कारण देत ते रद्द करण्यात आले. यानिर्णयाला विरोध करत विविध पक्षांकडून उड्डाण पूल वाहतुकीस खुला करण्याचा इशारा दिला होता. दक्षता म्हणून प्रशासनाकडून हा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..सिंहगड रस्त्यावरील वीर शिवा काशीद चौक ते हिंगणेदरम्यानचा उड्डाणपूल अद्यापही उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. या उड्डाण पुलाला पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे. नुकतेच हा उड्डाण पूल खुला करण्यासाठी मनसेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर, वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष शिवाजी मते, खडकवासला मतदारसंघाचे अध्यक्ष विजय मते, मयुरेश वांजळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले होते. तसेच, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) शहराध्यक्ष संजय मोरे, गजानन थरकुडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या युवक अध्यक्ष लखन वाघमारे यांनीदेखील भर पावसात आंदोलन केले होते. या सर्व आंदोलनाची दखल घेत हा उड्डाण पूल आता पोलिस संरक्षणात आहे..सिंहगड रस्त्यावर ११८ कोटी रुपये खर्च करून तीन टप्प्यात उड्डाणपूल उभारण्यात आला. उड्डाणपुलामुळे रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी कमी होईल, असा दावा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. राजाराम पूल ते जयदेवनगर पूल आणि विठ्ठलवाडी ते फनटाईम थिएटरदरम्यान उभारलेल्या पुलाचे उद्घाटन झाले आहे. आता तिसऱ्या टप्प्यात वीर शिवा काशीद चौक माणिक बाग ते हिंगणे यादरम्यान उड्डाणपूल खुला करण्यात येणार होता. परंतु या पुलाचे उद्घाटन झालेच नाही. तत्पूर्वी उड्डाणपुलाचे उद्घाटन न करता नागरिकांना वेठीस धरू नका, असे आवाहन विरोधी पक्षांनी केले आहे..महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे - शिवाजी मते यांनी सांगितले की, परिसरातील स्थानिक आमदार आणि राज्यमंत्री परदेशात असल्यामुळे या पुलाचे उद्घाटन लांबणीवर पडत आहे. त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन करावे, परंतु नागरिकांना वेठीस धरू नये.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संतोष गोपाळ म्हणाले की, वास्तविक पोलिसांनी सामान्य जनतेचे संरक्षण करणे अपेक्षित असताना आता पोलिसांना उड्डाणपुलाचे संरक्षण करावे लागत आहे. यापेक्षा वेगळे दुर्भाग्य नाही..काँग्रेस पक्षाचे अविनाश खंडारे यांनी नमूद केले की, उड्डाणपुलाच्या काही चाचण्या अद्यापही बाकी असल्याचे अधिकारी सांगत असले तरी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्यामुळे उड्डाणपुलाचे उद्घाटन पुढे ढकलले जात आहे. हा केवळ शोभेचा उड्डाणपूल झाला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे लखन वाघमारे यांनी सांगितले की, राज्यकर्त्यांना सामान्य जनतेला होणारा वाहतूक कोंडीचा त्रास दिसत नाही. जनतेच्या कररूपी पैशाने तयार झालेला हा उड्डाणपूल केवळ नेतेमंडळी उपलब्ध नसल्यामुळे उद्घाटनाअभावी पडून आहे..सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाची सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काही कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. ती लवकरात लवकर पूर्ण केली जातील. कामे पूर्ण झाल्यानंतर उड्डाणपूल तातडीने वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे.- दिनकर गोजारे, प्रकल्प अभियंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.