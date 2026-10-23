Sinhgad Road Traffic : सिंहगड रस्त्यावर चार किलोमीटर रांगा; वडगाव पूल ते गणेशमळादरम्यान कोंडी

सिंहगड रस्ता - गणेशमळा परिसरात महावितरणने पूर्वसूचना न देता रस्त्याच्या खोदाईचे काम सुरू केल्याने सिंहगड रस्त्यावर शुक्रवारी सकाळी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. सकाळी आठ ते दुपारी बारा या वेळेत वडगाव पूल ते गणेशमळादरम्यान सुमारे चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. ऐन कार्यालयीन वेळेत झालेल्या या कोंडीचा नोकरदार, विद्यार्थी आणि नागरिकांना फटका बसला..धायरी, वडगावकडून स्वारगेटकडे जाणाऱ्या मार्गांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. फन टाइम चित्रपटगृह ते विठ्ठलवाडीदरम्यानच्या उड्डाणपुलावरही वाहने अडकली. संथ वाहतुकीमुळे अनेक वाहनचालकांना तासभर प्रतीक्षा करावी लागली. कामावर पोहोचण्यास विलंब झाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला..सिंहगड रस्त्यावर यापूर्वीही खोदकामांमुळे वाहतूक कोंडी झाली आहे. तरीही कामांचे नियोजन करताना गर्दीच्या वेळांचा विचार का केला जात नाही, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला. खोदाईपूर्वी नागरिकांना सूचना द्यावी तसेच महापालिका, महावितरण आणि वाहतूक पोलिसांनी समन्वय साधून कामाचे नियोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली.दरम्यान, हे काम महावितरणच्या वतीने सुरू होते. त्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती, अशी माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिली..दृष्टिक्षेपातसकाळी ८ वाजता वाहतूक कोंडीला सुरुवातदुपारी १२ वाजता वाहतूक सुरळीत४ तास वाहनचालकांना मनस्ताप४ किलोमीटर वाहनांच्या रांगा .कोंडी सोडविण्यासाठी पोलिसांची धावपळवाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल गौड यांच्यासह बारा पोलिस अंमलदार परिसरात कार्यरत होते. महावितरणच्या खोदाईमुळे सकाळी आठ ते दुपारी बारा या वेळेत वडगाव पूल ते गणेशमळादरम्यान सुमारे चार किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्याचे गौड यांनी सांगितले..गर्दीच्या वेळा टाळून रात्री किंवा सुट्टीच्या दिवशी खोदकाम का केले जात नाही. नियोजनाच्या अभावामुळे नागरिकांना वारंवार कोंडीचा त्रास सहन करावा लागतो. महापालिका आणि महावितरणने समन्वय साधून कामांचे नियोजन करावे.- सरिता भारदे, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.