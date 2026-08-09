पुणे

दुचाकी घसरून एकाचा मृत्यू

दुचाकी घसरून एकाचा मृत्यू
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पुणे, ता. ९ ः दुचाकी घसरून एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना सिंहगड रस्त्यावरील पानमळा परिसरात नुकतीच घडली.
वैभव रघुनाथ गाडे (वय ५२, रा. पिंपळे गुरव) असे मृत्युमुखी पडलेल्याचे नाव आहे. याबाबत पोलिस कर्मचारी गंगाधर वाघलगावे यांनी पर्वती पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गाडे हे गेल्या महिन्यात २१ जुलै रोजी पानमळा परिसरातून सकाळी साडेदहाच्या सुमारास निघाले होते. त्या वेळी त्यांची भरधाव दुचाकी घसरली. गाडे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुभाष महाले तपास करत आहेत.

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