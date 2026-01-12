पुणे

PMC Elections : "आमचं आयुष्य आता होईल सुकर!" नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सिंहगड रस्तावासियांच्या अपेक्षा उंचावल्या

Sinhagad Road Citizen Expectations : सिंहगड रस्ता परिसरातील नागरिक वाहतूक कोंडी आणि पाणी प्रश्नामुळे त्रस्त असून, ९ वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीतून या समस्या सुटतील अशी त्यांना आशा आहे.
High Hopes for Sinhagad Road Residents After a Nine-Year Wait

High Hopes for Sinhagad Road Residents After a Nine-Year Wait

Sakal

जागृती कुलकर्णी
Updated on

सिंहगड रस्ता : सिंहगड रस्ता परिसरातील प्रभागात वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, रस्त्यांची दुरवस्था, अतिक्रमणे तसेच सांडपाण्याच्या प्रश्नांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या या मूलभूत समस्यांकडे गेल्या अनेक वर्षांत अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. मात्र येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या समस्यांतून सुटका होईल, अशी भाबडी पण आशादायी अपेक्षा मतदारांमध्ये दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
pmc
PMC Election
Public works department measures

Related Stories

No stories found.