PMC Elections : "आमचं आयुष्य आता होईल सुकर!" नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सिंहगड रस्तावासियांच्या अपेक्षा उंचावल्या

सिंहगड रस्ता : सिंहगड रस्ता परिसरातील प्रभागात वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, रस्त्यांची दुरवस्था, अतिक्रमणे तसेच सांडपाण्याच्या प्रश्नांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या या मूलभूत समस्यांकडे गेल्या अनेक वर्षांत अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. मात्र येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या समस्यांतून सुटका होईल, अशी भाबडी पण आशादायी अपेक्षा मतदारांमध्ये दिसून येत आहे..पुण्यात शेवटची महापालिका निवडणूक २०१७ साली झाली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये कोरोना महामारीचे संकट ओढावले. २०२०, २०२१ आणि काही अंशी २०२२ ही वर्षे कोरोनाच्या प्रादुर्भावात गेली. या काळात अनेक विकासकामे रखडली. त्यानंतरही विविध कारणांमुळे महापालिका निवडणुका झाल्या नाहीत आणि २०२२ सालापासून शहराचा कारभार प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सुरू आहे..Pune Voter Awareness : मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोग ॲक्शन मोडमध्ये; हडपसर परिसरात 'स्विप'चा जागर!.प्रशासकीय काळात काही प्रमाणात कामे झाली असली तरी, अनेक प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नऊ वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुका केवळ लोकप्रतिनिधींसाठीच नव्हे तर नागरिकांसाठीही महत्त्वाच्या ठरत आहेत. रखडलेली विकासकामे मार्गी लागतील, मूलभूत सुविधा सुधारतील आणि प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मिळून समस्यांवर ठोस उपाय करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, दहा व अकरा जानेवारी हे प्रत्यक्ष मतदानपूर्वीचे शेवटचे शनिवार आणि रविवार ठरत असल्याने शहरातील सर्वच प्रभागांत राजकीय वातावरण तापले होते. सकाळपासूनच विविध पक्षांच्या उमेदवारांनी बाईक रॅली, पदयात्रा, प्रचार सभा तसेच कोपरा सभा आयोजित करत जोरदार प्रचार केला. कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि समर्थक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. उमेदवारांनी मतदारांशी थेट संवाद साधत विकासकामांची आश्वासने दिली तसेच विरोधकांच्या कार्यकाळावर टीकाही केली. घराघरांत भेटी देत मतदानाचे आवाहन करण्यात आले. शेवटचा रविवार असल्याने प्रचारात उत्साह आणि चुरस मोठ्या प्रमाणात दिसून आली..नागरिक प्रतिक्रिया- ॲड. संकेत येवलेकरनिवडणुकीत उमेदवारांची भूमिका, आश्वासने आणि काम करण्याची तयारी याकडे लक्ष लागले आहे. किमान आता तरी या प्रश्नांतून आमची सुटका होईल, अशी आशा आहे..