Sinhagad Road Traffic: सिंहगड रस्ता परिसरातील वाहतूक विस्कळित;चिखल अन् खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त; उपाययोजनांची मागणी

सिंहगड रस्ता: गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे सिंहगड रस्ता परिसरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. रस्त्यावर साचलेला चिखल, पाणी आणि खड्ड्यांमुळे वाहने घसरणे, किरकोळ अपघात होणे तसेच वाहतूक कोंडी निर्माण होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत..माणिकबाग डीपी रस्ता ते हिंगणे चौकादरम्यान पुण्याकडे आणि धायरीकडे जाणाऱ्या अशा दोन्ही मार्गांवर वाहने घसरण्याचे प्रकार घडत आहेत. या परिसरातील विविध ठिकाणी खोदकाम आणि बांधकामे सुरू आहेत. तेथून माती आणि इतर बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांच्या चाकांना लागलेला चिखल मुख्य सिंहगड रस्त्यावर पसरत आहे..पावसाच्या पाण्यामुळे हा चिखल अधिक निसरडा होत असल्याने वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अग्निशामक दलाच्या जवानांकडून रस्ता स्वच्छ करण्याचे काम सातत्याने केले जात आहे. मात्र, परिसरातील खोदकाम आणि बांधकाम साहित्याची वाहतूक सुरूच असल्याने रस्त्यावर पुन्हा चिखल साचत आहे. पावसामुळे अंतर्गत रस्त्यांवरही अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून, त्यामध्ये पाणी साचले आहे..सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनी उपोषण सोडलं, दिल्लीत मध्यरात्री घडामोडी; जेपी नड्डांनी रुग्णालयात भेट घेतल्यानंतर निर्णय.छायाचित्रांमध्ये रस्त्याची खडी उखडल्याचे, मोठ्या प्रमाणात चिखल पसरल्याचे आणि वाहनांच्या रांगा लागल्याचे दिसून येत आहे. खड्डे आणि चिखलातून मार्ग काढताना वाहनांचा वेग मंदावत असल्याने कोंडीत आणखी भर पडत आहे. प्रायेजा सिटीकडून मुख्य सिंहगड रस्ता तसेच महामार्गाकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होत आहे..Pune Treefall : स्वारगेट पोलिस लाइनमध्ये वडाचे प्रचंड झाड कोसळून १०-१५ दुचाकींचे नुकसान, २३ दिवसांत शहरात ३७२ झाडपडीच्या घटना.धायरी, नऱ्हे आणि वडगाव परिसरातील नागरिकांना या परिस्थितीचा मोठा फटका बसत आहे. या भागातून अवजड वाहनांची सातत्याने वाहतूक होत असल्याने रस्त्यांची अवस्था आणखी बिकट झाली आहे. याबाबत महापालिकेच्या सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त प्रज्ञा पोद्दार यांना संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.