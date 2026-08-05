पुणे

Pune Traffic: सिंहगड रस्त्यावरील कोंडीवर उपाययोजना : महापौरांचा १५ दिवसांत वाहतूक सुधारणा आराखडा तयार करण्याचा आदेश

सिंहगड रस्त्यावरील कोंडीवर तोडगा; १५ दिवसांत सविस्तर वाहतूक आराखडा, ५० वॉर्डन नियुक्तीची महापौरांची घोषणा
Pune Mayor Manjusha Nagpure has directed officials to prepare a comprehensive traffic improvement plan for Sinhagad Road within 15 days and deploy 50 wardens to ease congestion.

Pune Mayor Manjusha Nagpure has directed officials to prepare a comprehensive traffic improvement plan for Sinhagad Road within 15 days and deploy 50 wardens to ease congestion.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून सिंहगड रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असून, नागरिकांचे, विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक कोलमडून जात आहे. पोलिस, महापालिका प्रशासक, नगरसेवकांवर नागरिक टीकेची झोड उठवत आहेत. अखेर या समस्येवर आज महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी बैठक घेत धायरी, नऱ्हे, नांदेड सिटी, वडगाव पासून ते दांडेकर पुलापर्यंतच्या भागाचा वाहतूक आराखडा पुढील १५ दिवसात तयार करा. तसेच सिंहगड रस्ता भागासाठी ५० वॉर्डन दिले जातील असेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.

Loading content, please wait...
Traffic
Singhagad Road community events
traffic accident news Maharashtra
Singhgad Road news
traffic accident in India