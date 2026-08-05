Pune Traffic: सिंहगड रस्त्यावरील कोंडीवर उपाययोजना : महापौरांचा १५ दिवसांत वाहतूक सुधारणा आराखडा तयार करण्याचा आदेश

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून सिंहगड रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असून, नागरिकांचे, विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक कोलमडून जात आहे. पोलिस, महापालिका प्रशासक, नगरसेवकांवर नागरिक टीकेची झोड उठवत आहेत. अखेर या समस्येवर आज महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी बैठक घेत धायरी, नऱ्हे, नांदेड सिटी, वडगाव पासून ते दांडेकर पुलापर्यंतच्या भागाचा वाहतूक आराखडा पुढील १५ दिवसात तयार करा. तसेच सिंहगड रस्ता भागासाठी ५० वॉर्डन दिले जातील असेही त्यांनी बैठकीत सांगितले. .सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवरच्या समस्येवर नागपुरे यांनी सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात बैठक बोलावली होती. या वेळी सहाय्यक पोलिस आयुक्त वसंत कुंवर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल गौड, सुनील गवळी, प्रभाग समिती अध्यक्ष सचिन मोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवारपक्षाचे गटनेते काका चव्हाण, नगरसेवक प्रसन्न जगताप, हरीदास चरवड, सुरज लोखंडे, सुभाष नाणेकर, राजाभाऊ लायगुडे आदी उपस्थित होते..वाहतूक पोलिस रस्त्यावर नसल्याने नियमांचे उल्लंघन, विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणे आणि अनधिकृत पार्किंगचे प्रमाण वाढल्याचे नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिले. पोलिस उपस्थित असताना वाहतूक सुरळीत करण्याऐवजी दंडात्मक कारवाईत व्यस्त असतात. तसेच सण-उत्सवांना परवानगी देताना वाहतूक कोंडीचा विचार केला जात नसल्याचे नगरसेवकांनी बैठकीत मांडले. तसेच सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह पोलिस आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्यास पोलिसांनी ते महापालिकेच्या निदर्शनास आणून द्यावे. प्रत्येक चौकात वर्दळीच्या वेळी पोलिसांची नियुक्ती करावी, अनधिकृत पार्किंगला आळा घालावा, रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्त करावेत आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणारे बसथांबे स्थलांतरित करावेत, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या अशा सूचना पोलिसांकडून करण्यात आल्या..पोलिसांच्या सूचनांची दखल घेऊन त्यांना सहकार्य केले जाईल. सिंहगड रस्त्यावर वाहतूक सुधारणा करणे गरजेचे असून, त्यासाठी पुढील १५ दिवसात याचा आराखडा सादर करा असे निर्देश नागपुरे यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.