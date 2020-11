सात महिन्यांपासून बंद असलेला सिंहगड ट्रेकिंगसाठी खुला

पुणे : जगभरात कोरोनाने धुमाकूळ घातल्यामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन केले होते. त्यामुळे सर्वच बंद ठेवण्यात आले होते. या लॉकडाऊनमुळे मागील सात आठ महिन्यांपासून ट्रेकिंगही बंद केले होते. आता गेल्या कित्येक महिन्यांपासून बंद ठेवण्यात असलेल्या सिंहगड ट्रेकिंगसाठी खुला करण्यात आला आहे. परंतुगडावरील घाटाचा रस्ता बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसेच गडावर असणारे विविध खवय्यांचे स्टॉल आणि गडावरील पर्यटन सध्याही बंदच राहणार आहे. दिवाळी झाल्यानंतर याबाबत निर्णय होणार आहे. यामुळे पर्यटकांनी सिंहगडावर जाण्यासाठी गर्दी करु नये, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे. कोरोनामुळे अनेक महिन्यांपासून बंद असलेले हॉटेल, रिसॉर्ट आणि कृषी पर्यटन केंद्रांना परवानगी दिली आहे. या पध्दतीनेंच गड किल्ल्यांवर ट्रेकिंगसाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील सर्व किल्ले, गड आणि कातळ कडांवरील गिर्यारोहणास परवानगी दिली आहे. सुरवातीपासूनच सिंहगडावर गिर्यारोहकांबरोबरच घाट रस्त्याने गडावर जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. दरवर्षी सुट्टीच्या दिवसांमध्ये चार ते पाच हजार पर्यटक गडावर फिरण्यासाठी आणि एकत्र येऊन धमाल करण्यासाठी जातात. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये गड पर्यटकांसाठी खुला केल्यास सुरक्षित अंतर नियमाचे पालन, स्वच्छता आणि गर्दीवर नियंत्रण राहणार नसल्यामुळे वन विभागाने सिंहगडावरील पर्यटनावर बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पायवाटेने गडावर जाणाऱ्या पर्यटकांवर बंधन राहणार नाही. परंतु गडावरील खाद्य पदार्थांचे स्टॉल बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे ही सांगण्यात आले आहे. पुणे वन विभागाचे विभागीय वनाधिकारी मयूर बोटे म्हणाले, पुण्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रामध्ये गडावरील ट्रेकिंगला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पर्यटक फक्त पायवाटेने आणि ट्रेकिंगच्या मार्गाने आता सिंहगडावर जाऊ शकतात. पण पर्यटनाला परवानगी नाही, त्यामुळे आम्ही घाट रस्ता बंद ठेवणार आहोत. तसेच गडावरील खाद्य स्टॉललाही सध्या परवानगी देणार नाही.

