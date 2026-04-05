Pune Dental College Row: सिंहगड दंत महाविद्यालय मान्यता रद्द प्रकरणात पालकांचा आक्रोश : दोन दिवसांत स्थलांतर, वर्षभराचे शुल्क कसे भरायचे?

पुणे : ' सिंहगड दंत वैद्यकीय महाविद्यालयात पदवी व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने (एमयुएचएस) अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी दिले. त्यासाठी ६ एप्रिल ही अंतिम तारीख दिली. प्रवेश घ्यायला वेळ इतका कमी असून दुसरीकडे प्रवेशासाठी पूर्ण वर्षभराचे शुल्क भरा अशी मागणी केली जात आहे. तसेच, इकडे सिंहगड दंत महाविद्यालयाकडूनही सर्व अटींची पुर्तता करण्यात येत आहे. आता नेमका दुसरीकडे प्रवेश घ्यायचा की काय करायचे' असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे. .वडगाव बुद्रूक येथील सिंहगड दंत महाविद्यालयातील ७८ शिक्षक व कर्मचारी यांचे मे २०२४ पासून कोट्यवधी रुपयांचा पगार थकविल्याप्रकरणी 'एमयुएचएस' ने महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई गेल्या महिन्यात केली होती. त्यामुळे, सध्या शिक्षण घेत ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना राज्यातील इतर संलग्न खाजगी विनाअनुदानित दंत महाविद्यालयांमध्ये स्थलांतरित केले जाणार असल्याचा आदेश दिला होता. महाविद्यालयाकडून जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे सर्व थकीत वेतन पूर्णपणे अदा करून त्याचा अहवाल विद्यापीठाला सादर केला जात नाही, तोपर्यंत त्यांना पुन्हा मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार नाही, असे त्यामध्ये म्हटले होते. दरम्यान, महाविद्यालयाने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून संपूर्ण पगार देण्याची कार्यवाही सूरू केली आहे..विद्यार्थी हवालदिलदरम्यान, येथे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयांचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यांना महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात प्रवेश निश्चित करा असे दोन दिवसांपूर्वी सांगितले व अंतिम तारीख ६ एप्रिल ही दिली. त्यामुळे त्यांची धावपळ होत असून कागदपत्रांची पूर्तताही रखडली आहे. दुसरीकडे 'एमयुएचएस' च्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचे पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून त्याची सुनावणी सोमवारी होणार आहे..''माझा मुलगा सिंहगड दंत वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर पदवीच्या अंतिम वर्षाला असून त्याचे शेवटचे सहा महिने राहिले आहेत. आता आम्हाला नवी मुंबई तील कामोठे येथील महाविद्यालयात प्रवेश घ्या असे 'एमयुएचएस' ने कळवले असून त्या महाविद्यालयात १३ लाख भरा असे सांगितले आहे. दुसरीकडे सिंहगड दंत महाविद्यालयाने कर्मचारी व शिक्षकांचा मार्च महिन्यापर्यंतचा पगार केला असून मान्यता रद्द होऊ नये म्हणून न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे, येथेही प्रवेश कायम होऊ शकतात. परंतू, आता प्रशासकीय कोंडीत पालकांची धावपळ होत आहे.''– प्रवीण खंडागळे, तळेगाव दाभाडे, पालक.