पुणे

Pune Teachers Protest: सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीतील २० महिन्यांपासून वेतन थकीत; शिक्षकदिनी शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन

२० महिन्यांपासून वेतनाविना असलेल्या सिंहगड संस्थेच्या हजारो शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा संताप; शिक्षकदिनीच शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन उभारण्याचा इशारा
Sinhgad employees protest over 20 months of unpaid salaries.

Sinhgad employees protest over 20 months of unpaid salaries.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘सिंहगड एज्युकेशन सोसायटी’च्या हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे २० महिन्यांहून अधिक काळ वेतन थकीत असल्याच्या निषेधार्थ ‘भारतीय मजदूर संघा’च्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी (ता. ५) शिक्षकदिनी शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन आणि तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती भारतीय मजदूर संघाचे संघटनमंत्री बाळासाहेब भुजबळ यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिली. वेतन थकीत असल्याने संस्थेतील १३ कर्मचाऱ्यांनी जीवन संपविल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

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