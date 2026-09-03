Pune Teachers Protest: सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीतील २० महिन्यांपासून वेतन थकीत; शिक्षकदिनी शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन

पुणे : ‘सिंहगड एज्युकेशन सोसायटी’च्या हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे २० महिन्यांहून अधिक काळ वेतन थकीत असल्याच्या निषेधार्थ ‘भारतीय मजदूर संघा’च्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी (ता. ५) शिक्षकदिनी शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन आणि तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती भारतीय मजदूर संघाचे संघटनमंत्री बाळासाहेब भुजबळ यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिली. वेतन थकीत असल्याने संस्थेतील १३ कर्मचाऱ्यांनी जीवन संपविल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला..भुजबळ म्हणाले, ‘‘थकीत वेतन तत्काळ अदा करावे, पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०० टक्के वेतनाचा लाभ द्यावा, तसेच प्रलंबित ५६ टक्के महागाई भत्ता तातडीने द्यावा. तसेच २०१६ पासून प्रलंबित असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कर्मचाऱ्यांची हक्काची रक्कम जमा करावी.’’.सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि सर्व वैध निवृत्ती लाभ तातडीने द्यावेत. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रतिनिधी आणि शासन यांची त्रिपक्षीय बैठक घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ‘वेतन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील,’ असा इशारा भुजबळ यांनी यावेळी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.