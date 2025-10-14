Pune Rural Police : पुणे ग्रामीण पोलिस दलाच्या क्रीडा स्पर्धेत सिंहगड गट विजेता; ३९ वी जिल्हा क्रीडा स्पर्धा उत्साहात

पुणे : पुणे ग्रामीण पोलिस दलाच्या वतीने आयोजित ३९ वी जिल्हा क्रीडा स्पर्धा सोमवारी (ता. १३) पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर जल्लोषात पार पडली. सर्वसाधारण विजेतेपद सिंहगड गटाने पटकावले. .या समारोप समारंभास जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील उपस्थित होते. ही क्रीडा स्पर्धा ११ ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान पार पडली. त्यात २१ विविध सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा प्रकारांमध्ये १०९ खेळाडूंनी सहभाग नोंदविला. सर्वसाधारण विजेतेपद मुख्यालय सिंहगड गटाने पटकावले. विजेत्या खेळाडूंचा सत्कार आणि बक्षीस वितरण विशेष महानिरीक्षक फुलारी यांच्या हस्ते करण्यात आला..Pune News : बेपत्ता दोन मुली सुखरूप सापडल्या; पाचशे सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले.फुलारी म्हणाले, ‘‘आगामी कोल्हापूर परिक्षेत्रीय क्रीडा स्पर्धा पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातच होणार आहे. त्यामध्येही ग्रामीण पोलिस दलातील खेळाडूंनी आपली गुणवत्ता दाखवावी आणि जिल्ह्याचा मान वाढवावा.’’ पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल म्हणाले, ‘‘खेळामुळे शारीरिक तंदुरुस्ती, उत्साह, संघभावना आणि मानसिक स्थैर्य निर्माण होते..या गुणांच्या साहाय्याने पोलिस दलातील ऐक्य अधिक बळकट होते.’’ समारोपप्रसंगी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे (पुणे विभाग), गणेश बिराजदार (बारामती विभाग), पोलिस उपअधीक्षक दिलीप शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आणि अंमलदार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.